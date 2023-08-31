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美國擬於菲律賓巴丹群島建港 距台灣僅2百公里有助美軍協防

港口明面上是供民用，但地點的戰略重要性讓外界不免多作聯想

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By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/31 10:10
美國與菲律賓「肩並肩」Balikatan聯合演習前的誓師（圖／美聯社）

美國與菲律賓「肩並肩」Balikatan聯合演習前的誓師（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）路透披露，美國正與菲律賓商議，欲於菲國最北端的巴丹群島（Batanes islands）擘建商用港口，由於該群島距台灣不到200公里，倘若台灣有事，將有助美軍迅速馳援。

位於巴丹群島與台灣之間的巴士海峽，扼住了西太平洋與南海之間船舶運行的咽喉，亦是中國欲進犯台灣的必經水道，從中國不時派軍艦通過巴士海峽便可一窺其戰略重要性。

巴丹群島省省長Marilou Cayco向路透表示，她已向美方爭取投資，在島上建造一座替代港口，雨季海象不佳時，有利卸載來自首都馬尼拉的貨物。港口計劃建於巴斯柯島（Basco Island），10月會做出決定。

過去一年來，菲律賓擴大開放美軍使用其軍事基地，數量已增了一倍，供「人道救援」之用。此外，隨時都有數千美軍輪調至菲國參加演習訓練，中國對這點也表達過不滿，稱之無異是在區域煽風點火。

另兩名不具名的菲國官員透露，美軍最近前往該島討論建港事宜。一名官員指出，菲國軍方對在該地區部署雷達、加強監偵能力一事備感興趣。

美國正積極拉攏亞太國家，包括鞏固與菲律賓的防務關係，建港之舉勢必引發中國反彈。在前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）治下，菲律賓親中，甚至揚言摒棄美菲聯盟，但現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任後，風向丕變，菲中關係趨於緊張。

小馬可仕與美國交好，多開放四處軍事基地供美軍使用，其中不乏與台灣鄰近的地點，菲軍亦與美軍共同巡航南海。他曾言明，在美菲加強國防合作協議（Enhanced Defence Cooperation Agreement）的基礎下，若中國攻打台灣，相關軍事基地將能派上用場。

美國擬於菲律賓巴丹群島建港 距台灣僅2百公里有助美軍協防
（Google Maps截圖）
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