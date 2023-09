【激烈空戰】俄羅斯「防空有漏洞」 烏克蘭發動最大規模「無人機」攻擊

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)美聯社報導, 俄羅斯指控烏克蘭在8/30凌晨針對俄國6個地區進行開戰18個月以來, 俄國本土所遭受的最大規模無人機攻擊。

東歐媒體NEXTA在推文稱, 烏克蘭至少出動了20架無人機(下圖)。

據悉莫斯科也是遭到攻擊的六個地區之一, 而在接壤愛沙尼亞邊界附近的帕斯科夫(Pskov) 市, 由於機場被攻擊, 導致至少4架Il-76 運輸機受損。

莫斯科方面聲稱擋下所有來自烏克蘭的無人機攻擊, 並未指出是否有人員傷亡。

#Pskov. Emergency services report that four Il-76 aircraft were damaged after a drone attack on a military airfield. At least 20 drones were involved in the attack on Pskov, Russian media reported.



Local residents publish footage of the situation in the city. pic.twitter.com/aKVgAkuQDy