【激烈空戰】俄羅斯「防空有漏洞」 烏克蘭發動最大規模「無人機」攻擊

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）美聯社報導, 俄羅斯指控烏克蘭在8/30凌晨針對俄國6個地區進行開戰18個月以來, 俄國本土所遭受的最大規模無人機攻擊。

東歐媒體NEXTA在推文稱, 烏克蘭至少出動了20架無人機(下圖)。

據悉莫斯科也是遭到攻擊的六個地區之一, 而在接壤愛沙尼亞邊界附近的帕斯科夫(Pskov) 市, 由於機場被攻擊, 導致至少4架Il-76 運輸機受損。

莫斯科方面聲稱擋下所有來自烏克蘭的無人機攻擊, 並未指出是否有人員傷亡。

#Pskov. Emergency services report that four Il-76 aircraft were damaged after a drone attack on a military airfield. At least 20 drones were involved in the attack on Pskov, Russian media reported.



Local residents publish footage of the situation in the city. pic.twitter.com/aKVgAkuQDy — NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2023

Drone attack on six Russian regions reported:

- Pskov airport: four Il-76 military transport aircraft damaged;

- Bryansk: Kremniy El microelectronics factory on fire

- Kaluga: oil reservoir hit

- Moscow

- Oryol

- Ryazan



Sevastopol and the bay attacked by naval drones.



Is… pic.twitter.com/o5RcfJ5K6U — Maria Avdeeva (@maria_avdv) August 30, 2023

CNN報導指出, 俄羅斯不甘示弱, 立刻對烏克蘭首都基輔展開回擊, 造成烏克蘭至少2人死亡。基輔當局指出，俄羅斯對烏克蘭首都發動了近期最大規模的空襲。

Witnesses share what it's like to survive a massive missile and drone attack on Kyiv.



Ukrainian reality. DW pic.twitter.com/x9Q5P39g20 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 30, 2023

無人機釋放的信號：戰爭離俄羅斯本土很近

德國之聲中文網引述以色列軍事專家謝爾蓋·米格達爾（Sergey Migdal）分析烏克蘭越來越頻繁的無人機攻擊指出，烏克蘭希望通過無人機襲擊達到一系列目的。其中之一是「傳遞一種具有媒體效應的信號，既是向全世界，也是向自己的國民——烏克蘭不是坐以待斃，而是在對俄羅斯的侵略做出反應。」

巴黎歐洲對外關系委員會（ECFR）的專家弗蘭科（Ulrike Franke）則指出，烏克蘭傳遞的信號是，戰爭並不遙遠，隨時可能來到俄羅斯本土。

米格達爾還補充說，烏克蘭希望以此增加對俄羅斯領導層的壓力，將更多的防空系統從前線調往莫斯科。另一個目的是，試圖挑起俄方的過激反應，比如「一怒之下擊沉一艘土耳其運貨船，造成俄羅斯與(土耳其總統)埃爾多安之間的矛盾，而這本是莫斯科想要避免的」。

癱瘓莫斯科航空交通？

無人機襲擊迫使莫斯科有關部門頻繁封閉該地區的空域。本周一（8月28日）莫斯科多處機場的航運一度被迫中斷。以色列軍事專家列文（Igal Levin）對德國之聲說，烏克蘭對莫斯科的空襲目的不是殺傷居民，「這既無必要也沒有意義，真正的目的是封鎖領空和物流通道，癱瘓機場和運輸。」土庫曼斯坦航空公司已經率先停飛了前往莫斯科的航線。

不過弗蘭克指出，俄羅斯物流和空運遭受的損失目前還難以評估，因為全球各地的機場都會偶爾因無人機闖入而暫時停擺。米格達爾則認為，一旦無人機攻擊對莫斯科民用機場的飛機或跑道、候機樓等設施造成物質損失，問題就會比較嚴重。「我預測這會導致所有外國航空公司不再飛往莫斯科，直至戰事結束。」

莫斯科的防空漏洞

至於烏克蘭的無人機襲擊取得了何種程度的成功，以及莫斯科的防空運作如何，由於缺乏數據，專家們莫衷一是。弗蘭克認為，這就像「貓捉老鼠」的游戲。

然而，僅僅是烏克蘭無人機出現在莫斯科這一事實，對俄羅斯而言就是一大問題。以色列軍事專家夏普（David Scharp）對德國之聲說：「理想的情況是，在烏克蘭邊界或至少在空曠地帶就該壓制這樣的襲擊，而不是等它飛到城市上空。」

身在布拉格的烏克蘭軍事專家薩姆斯（Michail Samus）指出，盡管在蘇聯時期莫斯科就應該成為全國防護最嚴密的地方，但這座城市的防空依然有漏洞。

他說，俄羅斯的防空系統針對的主要是「傳統目標」，例如彈道導彈，而不是像UJ-22或「海狸」（Bober/Бобер = Beaver，即海狸) 無人機這樣的小型飛行器。「這樣的小型飛行器大多不是金屬，而是複合材料制成，飛行軌跡復雜多變，對任何防空系統都是一種挑戰。」

專家們還指出，在距離莫斯科更遠一些的地帶，防空系統也存在漏洞。薩姆斯說：「為了擊落一個目標，必須先對其定位，最好由相互聯網的不同雷達站監測到。不過我們可以推測，俄羅斯並不具備這樣一個網絡，防空系統雖然能監測到單個的飛行物，但不能覆蓋整個區域。」因此烏克蘭方面會先放出一架無人機來探測有哪些雷達站，在發現漏洞後，再派出下一批無人機深入俄羅斯腹地，那裡的防空系統不如邊境地帶密集。

米格達爾說，一旦無人機飛到了莫斯科，就只能使用「最後手段」了，比如俄制的「鎧甲」(Panzir)短程防空導彈。在無人機擊中目標前，防空系統只有15到30秒時間來將其擊落。

現在看到的只是序幕

米格達爾還指出，無人機行動是「弱勢方的策略」，因為烏克蘭缺乏俄羅斯那樣的遠程導彈。無人機只能攜帶幾公斤的炸藥。在此意義上，此類襲擊的意義相當有限，既不能摧毀俄羅斯的機場，也無法打擊其空軍力量。因而在實際層面，無人機在前線的的價值更大。

盡管如此，專家們估計，針對莫斯科的無人機襲擊還會增加。「我們現在看到的還只是序幕」，夏普說，「如果同時有25架無人機出現在空中，那才是第一幕。」

米格達爾想的更遠一些。「如果不是3架，而是30架或300架無人機從不同方向飛來，會發生什麼？」他認為烏克蘭可能通過這樣的群集攻勢讓莫斯科的機場長期癱瘓，這對俄羅斯來說會是一大失敗。這會迫使克裡姆林宮考慮接下來往什麼方向走——「是走向妥協和談判，還是不顧後果，在衝動之下突然做出不當的反應。」