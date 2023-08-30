減碳淪為宣示 中國狂蓋燃煤發電廠 一周批准蓋兩座

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）全球最大溫室氣體排放國中國，雖於兩年前發下豪語，擘劃碳中和願景，但去年乾旱引發的缺電危機，讓官員意識到限電比汙染更可怕，因此瘋狂批准興建燃煤發電廠，大走回頭路。

根據官方規劃，中國要於2030碳達峰、2060淨零排放，習近平亦於2021年昭示不再在海外建造燃煤電廠的決心，言猶在耳，卻口惠實不至。

衛報報導，根據全球能源監測（Global Energy Monitor）與能源與清潔空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air）29日公布的報告，2022年，中國批准的煤電廠建案產能，達到破紀錄的106百萬瓩（GW）。1 GW約是一座大型煤電廠的發電量，換算下來，106 GW約等同於每周核准興建兩座電廠。

分析指，若中國再不停下狂蓋電廠的腳步，恐難達成其設下的「十五五」目標（第15個5年規劃，即2026-2030）。

矛盾的是，中國的減碳進程雖令外界打上問號，再生能源的發展卻是世上數一數二。中國再生能源發電量居全球之冠，包括風能、太陽能與水力發電。分析師指，中國打算以再生能源為主，煤炭發電為輔，推展其能源未來。

然而，綠能發電雖傲視全球，用以儲存電量、輸送電力的基礎建設卻沒有跟著到位。此外，新推出的燃煤電廠建案，也總選在煤炭發電產能已是過度的地區，配置不均，根本有違其輔助角色。

策緯諮詢公司（Trivium China）分析師Cory Combs指出，中國當局顯然是把供電穩定、短期經濟成長置於減碳努力之前，卻未細思大蓋電廠的長期衝擊。習近平的環境信譽很大部分押在2030碳達峰目標，但從燃煤電廠將如雨後春筍般冒出的態勢來看，其他諸多利益已凌駕此一目標。