減碳淪為宣示 中國狂蓋燃煤發電廠 一周批准蓋兩座

(台灣英文新聞 / 知微 綜合報導)全球最大溫室氣體排放國中國,雖於兩年前發下豪語,擘劃碳中和願景,但去年乾旱引發的缺電危機,讓官員意識到限電比汙染更可怕,因此瘋狂批准興建燃煤發電廠,大走回頭路。

根據官方規劃,中國要於2030碳達峰、2060淨零排放,習近平亦於2021年昭示不再在海外建造燃煤電廠的決心,言猶在耳,卻口惠實不至。

衛報報導,根據全球能源監測(Global Energy Monitor)與能源與清潔空氣研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air)29日公布的報告,2022年,中國批准的煤電廠建案產能,達到破紀錄的106百萬瓩(GW)。1 GW約是一座大型煤電廠的發電量,換算下來,106 GW約等同於每周核准興建兩座電廠。

分析指,若中國再不停下狂蓋電廠的腳步,恐難達成其設下的「十五五」目標(第15個5年規劃,即2026-2030)。

矛盾的是,中國的減碳進程雖令外界打上問號,再生能源的發展卻是世上數一數二。中國再生能源發電量居全球之冠,包括風能、太陽能與水力發電。分析師指,中國打算以再生能源為主,煤炭發電為輔,推展其能源未來。

然而,綠能發電雖傲視全球,用以儲存電量、輸送電力的基礎建設卻沒有跟著到位。此外,新推出的燃煤電廠建案,也總選在煤炭發電產能已是過度的地區,配置不均,根本有違其輔助角色。

策緯諮詢公司(Trivium China)分析師Cory Combs指出,中國當局顯然是把供電穩定、短期經濟成長置於減碳努力之前,卻未細思大蓋電廠的長期衝擊。習近平的環境信譽很大部分押在2030碳達峰目標,但從燃煤電廠將如雨後春筍般冒出的態勢來看,其他諸多利益已凌駕此一目標。