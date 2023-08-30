台北凱撒王朝餐廳「台灣食誌」寶島美食巡禮新饗宴

秋季新套餐上市，台北凱撒大飯店王朝餐廳自9月1日起至10月31日推出「台灣食誌」套餐每客1,680元+10%。嚴選台灣各產地當令食材入菜，以寶島美食巡禮的概念，匯集各地季節特色食材，融入主廚創意發想巧思，兼具台菜經典與創新的料理手法，打造出在地風味美饌套餐，七道佳餚及特色甜品輪翻上陣，融合台灣各地經典菜色，端出令人驚豔的味覺及視覺饗宴新體驗。

以當地盛產的獨特食材變化出的精緻前菜，主廚巧妙運用季節當令食材加入創新料理手法，開啟美味味蕾饗宴。「日月潭紅茶雞」特別選用以日月潭紅玉紅茶飼養的紅玉雞，長年在得天獨厚環境下生長，肉質特別Q彈滑嫩，襯上青辣椒完美融合獨特口感新滋味。「雲林烏魚子」以雲林肥美甘甜的新鮮烏魚子，外層裹上蛋皮搭配白蘿蔔等，更顯清爽細膩口感。「東石椒鹽蚵」來自嘉義東石飽滿鮮甜蚵仔，抹上椒鹽炸得酥脆，底部襯上油條酥脆爽口。「基隆吉古拉」以基隆傳統小吃為發想，選用新鮮魚板淋上秘製干邑醬，醬汁以酒釀調味香氣濃郁，味道高級順口，令人食指大動，傳統小吃化身為精緻佳餚。

新北海岸聞名的秋季萬里蟹，「桂花芙蓉萬里蟹」選用肉質細緻的三點蟹，以高溫油炸鎖住鮮甜海味，搭配燒雞蛋與洋蔥一起爆炒，滋味鮮明，滑潤噴香，經典台菜料理美饌上桌。「新社野菌孟婆湯」選用台中新社天然的野菌，以及海參、花膠等珍貴食材，熬煮多時湯頭濃郁，吃得到滿口的膠原蛋白，膠質豐富滋補養生兼具養顏美容。「桃園七味豬吋骨」採用台灣豬後腿上的吋骨部位，以港式避風塘的料理手法烹調，香氣四溢酥脆有嚼勁，灑上日式七味粉更增添層次風味，搭配烤得酥脆的哈斯麵包，重口味卻不膩口的亮點菜色。

「彰化蘆筍龍虎捲」選用新鮮的石斑魚，肉質Q彈，最上層鋪放魚子醬及海膽醬，與石斑天然鮮甜海味完美結合，畫龍點睛的醬汁點綴提升口感層次，佐白蘆筍以及玉子燒口感清爽細膩。「花蓮彩虹食蔬匯」以花蓮金針花搭配肥美香脆蓮藕，搭配黑木耳、甜椒、青椒、菇菌等拌炒，清爽又養生，香氣四溢色彩繽紛十足。「松露東港櫻蝦池上米」選用扎實米香的台東池上米，加入東港櫻花蝦以及黑松露拌炒，松露香氣濃郁噴發，日本御飯糰形狀吸睛度十足。「大甲芋頭西米露」則選用台中大甲芋頭又香又鬆軟，口感軟綿香甜，放入椰汁濃郁的西米露中，芋頭香氣被誘發出來，是極受歡迎的一道台灣在地特色甜品。詳情可洽王朝中餐廳訂位專線：02- 2311-5150 #2331、2333