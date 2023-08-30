開學首日新北校園登革熱視察總動員　全力落實「巡、倒、清、刷」

根據疾管署疫情監測資料顯示，今(2023)年截至8 月21日已累計2,135例登革熱本土病例，其中新北已有5例。 為因應登革熱本土疫情升溫，新北校園嚴陣以待，今(30)開學首 日，張明文局長赴中山國中除感謝及勉勵辛勞的學校教職人員外， 同時針對校園高風險區域加強視察；教育局另動員100位科室主管 、督學及聘任督學到各校督導開學準備與落實情形， 確保整備工作到位。

張明文局長表示， 鑒於目前已進入登革熱好發期且近日頻繁局部大雨， 是病媒蚊容易生長的環境，「巡、倒、清、刷」 為登革熱防治之根本，學校應每週指派專人巡查及清除孳生源， 雨後應增加巡檢頻率，尤針對學校工地、農園、 樹木樹洞及髒亂點等高風險區域加強巡查， 以阻絕校園成為病媒蚊孳生的溫床。

中山國中校長范筱蓉指出，學校於開學前已完成校園內環境清潔， 進行除草及修剪植栽，並執行全校性環境消毒作業， 開學後將由衛生組長每週至少2次依登革熱病媒孳生源自我檢查表巡 視環境，清除積水容器， 校內工程小組也持續督導校內工程應主動清除積水容器及避免工地積 水；此外學校更透過多元管道(如跑馬燈、海報、電子看版等)加強 衛教宣導，如學生外出穿淺色長袖長褲， 並使用衛生福利部核可的防蚊液等。

教育局再次提醒，師生如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、 出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史（ 或活動史）及落實校安通報。此外， 面對極端氣候導致各地陷入熱浪，提醒師生適時補充水分、 穿著寬鬆透氣衣物，並儘量於蔭涼處活動，以預防校園熱傷害。

校內登革熱孳生源高風險區域加強巡查。(照片來源：新北市教育局提供)

新北校園登革熱開學日視察。(照片來源：新北市教育局提供)