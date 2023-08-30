新北漁港奪6項「金鑑漁港」獎項 獲獎數北台之冠

新北市參與漁業署舉辦的第三屆「金鑑漁港」 評鑑活動，淡水第二漁港及澳底漁港榮獲最高三星級殊榮， 富基漁港、龜吼漁港及深澳漁港獲得二星級獎肯定， 其中龜吼漁港更獲「委員嚴選獎」，這次獲得6個獎項， 為北臺灣獲獎最多縣市。今（30）日於市政會議獻獎， 新北市長侯友宜感謝同仁的努力與付出，並期許未來持續精進， 提供民眾潔淨友善的漁港環境。

漁業署舉辦第三屆「金鑑漁港」評鑑活動，歷經5個月的評鑑結果新 北市5處漁港成績優異，除了星級獎項外，漁業署選出7座「 特優漁港」，龜吼漁港憑藉整潔美觀且視野通透的環境， 榮獲委員評分最高的「委員嚴選獎」。

此次獲獎的漁港皆有多元面貌，淡水第二漁港又稱為淡水漁人碼頭， 為最鄰近大台北都會區的漁港，交通便利， 擁有全臺唯一的幾米溜溜帽遊樂場、幾米裝置藝術及情人橋， 傍晚木棧道夕陽景致和幾米裝置藝術療癒身心， 夜晚欣賞情人橋光雕秀放鬆又愜意，每年夏季舉辦河海音樂季、 水舞、煙火等，吸引國內外遊客到訪， 兼具童趣及浪漫等多元化發展；富基漁港漁獲豐富多樣， 吸引老饕前來挑選肥美的海鮮，港內墨西哥帽造型魚貨直銷中心，入 夜後還能欣賞屋頂光影投射， 港區內重機驛站及融合時尚藝術的多功能突堤碼頭， 讓漁港朝觀光休閒及跨界展演等多元面向發展， 是行經北海岸不可錯過的觀光景點；龜吼漁港以「萬里蟹」聞名， 漁港旁的龜吼漁夫市集由船家直營販售最鮮活的海產， 每到產季吸引許多饕客前來搶購，成為北海岸最熱鬧的漁港之一， 近年在「嗨漁港」計畫下，推動漁港美學、 整頓等改善漁港視覺空間，利用和諧的色彩將建築物與環境融合， 跳脫漁港既定印象。

深澳漁港以燈火漁業為主，近年來更以休閒海釣聞名，漁港內有27 0度廣闊視野的海天步道，搭乘娛樂漁船還能從海面觀賞象鼻岩、 酋長岩等天然景觀，享受截然不同的漁港景致，深澳漁港也是新北漁 港智能化轉型第一站，漁港入口處有小卷造型指標， 讓人走過路過不錯過，港內設置智慧路燈、 船流管理系統及漁港監視系統等智能設備， 兼具維護港區安全及節能減碳效益； 澳底漁港為東北角最重要的漁業基地，漁產鮮美豐富、 港內環境整潔、泊區及陸上設施齊全完備，因應地方創生，目前正在 增建2、3樓漁貨直銷中心，除了提升在地居民就業機會，也提供遊 客採買在地新鮮漁貨及舒適的用餐環境。

新北市長侯友宜表示，近年推動「嗨漁港」計畫， 並提供民眾乾淨友善的漁港環境，在市府、漁會及漁民長期努力下， 依照漁港不同的特性進行漁港轉型及精進，創造漁港不同的價值， 本次金鑑漁港評鑑感謝參與投票的民眾及主辦單位的肯定， 未來將持續提升漁港美觀，讓漁港成為國人親海、 食魚教育的海洋觀光遊憩場所，邀請大家常來走走， 體驗金鑑漁港的魅力。

富基漁港魚貨直銷中心。(照片由新北市政府提供)

澳底漁港港內景致。(照片由新北市政府提供)

龜吼漁港漁具倉庫。(照片由新北市政府提供)