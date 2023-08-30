臺灣證交所與碳交所聯合參展「2023 Meet Greater South亞灣新創大南方」 積極對接創新生態圈

臺灣證券交易所與臺灣碳權交易所聯合參展「2023 Meet Greater South亞灣新創大南方」，於8月26日圓滿落幕，為期兩日活動吸引眾多人潮參觀，並獲多家新創企業代表及投資人洽詢交流。

今年證交所攜手碳交所子公司聯合參展，首次赴高雄參與第三屆Meet大南方新創會展，以鮮明的黃色及橘色意象打造「創新永續新聚落」主題攤位，積極推廣「臺灣創新板」支持新經濟產業，鼓勵創新公司加速進入資本市場籌資發展。為聚焦新創企業與資本市場鏈結，證交所於展區舞台辦理專場活動，邀請創新板上市公司與投資人面對面交流，分享上市對企業營運發展帶來的效益，包含走著瞧、台灣虎航、泓德能源、雲豹能源及倚天酷碁等5家公司共襄盛舉。

證交所並就投資大眾最感興趣的合格投資人制度詳加宣導，及介紹資本市場優勢與特色，特別邀情證券經紀商就甫於8月22日董事會通過的調降合格投資人資格條件及開戶獎勵活動進行解說，有助活絡創新板市場交易動能。

今年吸引270家新創團隊集結高雄展現多元創意，並首次迎來日、新、馬、泰等國際新創參展，結合政府、企業與新創，共同促成新創航向世界舞台的能量。證交所秉持資本市場經營者及產業發展支持者的初衷，以具體行動支持新創生態圈良性發展，並宣示將資本市場的資源帶到南臺灣，期許以創新驅動經濟成長，共同打造未來的護國群山。

證交所表示，將持續關注國內外創新產業發展動態，積極參與新創生態圈交流，加強資源鏈結合作，以多元管道推動招商及引資，聚焦開拓更多元的新經濟產業及引導市場資金重新配置，力挺具發展潛力的「創新+永續」企業上市籌資，支持陪伴新創成長，讓臺灣持續成為全球經濟發展的關鍵力量。

證交所上市二部代表專題簡報「臺灣創新板」制度，吸引參展民眾佇足聆聽。(照片由證交所提供)