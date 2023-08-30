力挺台商「鮭魚返鄉」 北富銀主辦鋐昇實業12億元聯貸案完成簽約

台北富邦銀行統籌主辦鋐昇實業股份有限公司7年期12億元聯貸案，今 (30)日正式完成簽約。該案為鋐昇創立以來首筆聯貸案， 資金主要用於支應在高雄仁武產業園區興建全新全球運籌中心及研發 生產基地，獲得8家銀行熱烈參與，超額認購達150%， 顯示金融同業對鋐昇長期務實發展自創品牌經營的認同與肯定。

北富銀表示，鋐昇以建築五金扣件起家，成功建立自有品牌， 目前已成為世界級泛五金零件專業供應商， 產品行銷遍布全球五大洲逾100多國，是立足台灣、 全球布局的企業楷模。此次鋐昇響應行政院「 歡迎臺商回臺投資行動方案」，計畫投入31億元於高雄仁武產業園 區興建新廠，北富銀身為台資企業最堅實的後盾， 亦積極發揮金融專業，聯袂同業成功完成這次聯貸籌組， 協助鋐昇貫徹「根留台灣、永續經營」經營方針，進一步帶動本土產 業及供應鏈發展，創造就業機會、增加經濟動能， 厚植臺灣產業發展實力。

鋐昇創立40年，以「 全球最專業且值得信賴一站式購足之五金品牌」為企業願景， 在董事長黃文彬胼手胝足帶領下，製造行銷從汽車、建築、 太陽能到航太等各領域之五金扣件享譽國際，「PATTA」 的卓越品質備受國內外認可， 不僅為眾多國際車廠零組件的指定供應商， 更是全球各地區建築五金的領導品牌。 因應市場成長及綠化製程要求，鋐昇在高雄仁武產業園區9,000 坪土地將建造1.5萬個儲格的自動倉儲及智慧製造基地， 並將以高雄作為全球運籌中心，搭配中國及越南廠，達成永續經營、 廣闊布局之發展目標。

北富銀長期耕耘聯貸市場，熟悉產業發展趨勢與脈動， 致力以金融支援產業，提供多重資金管道之整體金融服務， 創造銀行與企業的雙贏，獲得《富士比》雜誌「2023世界最佳銀 行」、《財資》雜誌「2023最佳聯貸案」等多項國際殊榮。 未來，北富銀會持續發揮金融核心職能及資金影響力， 運用專業豐富的聯貸實務經驗，成為企業最佳金融後盾。

照片由富邦金控提供