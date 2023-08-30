台灣夢陪伴三芝福成社區兒少　從小雁到展翅高飛又回母巢照顧

三芝福成社區面臨人口老化流失，兒少又逐年下降，為培力兒少自信，健全照顧體系，社區匯集地方所有資源，全力投入輔導協助，舉凡課業、才藝、生活體驗等，並於8年前以「雁飛計畫」申請到中國信託慈善基金會贊助的「台灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」，經過多年的努力，第一屆的孩子如今已成為大學生，有如小雁長大回頭帶領學弟妹。台灣夢兩位訪評教授劉影梅和Ciwang Teyra相當肯定，認為孩子已從當年的接受者成為給予者，將來必能成為社會的中間份子。
新北市社會局社區發展與婦女福利科長蘇惠君表示，「台灣夢」是社會局長李美珍當年在衛福部社救司長任內，媒合中國信託慈善基金會所成立的計畫專案，專門針對資源較弱的地區，挹注經費培力弱勢家庭的兒少，使其在多元陪伴和激勵下，得以自信成長，三芝福成社區於2015年由新北市推薦獲得參與。
三芝福成社區發展協會理事長鄭進成表示，「雁飛計畫」以生活自理實踐家和團隊合作玩創意為理念，規劃多元課程，並且由各方退休的專業人才進場協助輔導，像三芝國小四個處室的退休主任都來幫忙，三芝郵局幹部退休後也投入服務，還有許多現任的專業美術、音樂老師，他自己也擁有太極拳和二胡專長，大家全心投入培力，希望讓孩子對自己的社區有認同感和歸屬感。
台中師專美術系畢業的老師周佳儀，帶領20個兒少集體創作月曆，從主題發想，到手繪、剪裁、拼貼完成，每月都有一個主題，扣緊三芝的風土人情，如三月是櫻花季、五月（農曆三月）是金面媽祖、七月是總統牌西瓜、十月是筊白筍等，活潑鮮明的作品，使「發現閃閃發光的三芝」月曆成為超夯的文創商品。
2015年參加台灣夢的小孩許天育，如今是東華大學大一生，他今年返回社區擔任小助教，成為績優專案老師林昀瑾的最佳幫手，他說永遠不會忘記當年所有帶領老師和長輩的諄諄教誨，因此利用暑假返鄉回饋。
陽明交大社區健康照護研究所教授劉影梅在訪評後表示，孩子在台灣夢的孕育下，如今長大回頭照顧學弟妹，令人感動。從小接受原民、河洛文化薰陶，具有太魯閣族血統的台大社工系副教授Ciwang Teyra說，當孩子返回成長的地方，為外人侃侃而談社區的大小事，代表對社區的高度認同，將來也必定會以母社區為榮，這正是台灣夢培力兒少的精隨。