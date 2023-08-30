台灣夢陪伴三芝福成社區兒少　從小雁到展翅高飛又回母巢照顧

三芝福成社區面臨人口老化流失，兒少又逐年下降， 為培力兒少自信，健全照顧體系，社區匯集地方所有資源， 全力投入輔導協助，舉凡課業、才藝、生活體驗等，並於8年前以「 雁飛計畫」申請到中國信託慈善基金會贊助的「台灣夢- 兒少社區陪伴扎根計畫」，經過多年的努力， 第一屆的孩子如今已成為大學生，有如小雁長大回頭帶領學弟妹。 台灣夢兩位訪評教授劉影梅和Ciwang Teyra相當肯定，認為孩子已從當年的接受者成為給予者， 將來必能成為社會的中間份子。

新北市社會局社區發展與婦女福利科長蘇惠君表示，「台灣夢」 是社會局長李美珍當年在衛福部社救司長任內， 媒合中國信託慈善基金會所成立的計畫專案， 專門針對資源較弱的地區，挹注經費培力弱勢家庭的兒少， 使其在多元陪伴和激勵下，得以自信成長， 三芝福成社區於2015年由新北市推薦獲得參與。

三芝福成社區發展協會理事長鄭進成表示，「雁飛計畫」 以生活自理實踐家和團隊合作玩創意為理念，規劃多元課程， 並且由各方退休的專業人才進場協助輔導， 像三芝國小四個處室的退休主任都來幫忙， 三芝郵局幹部退休後也投入服務，還有許多現任的專業美術、 音樂老師，他自己也擁有太極拳和二胡專長，大家全心投入培力， 希望讓孩子對自己的社區有認同感和歸屬感。

台中師專美術系畢業的老師周佳儀，帶領20個兒少集體創作月曆， 從主題發想，到手繪、剪裁、拼貼完成，每月都有一個主題， 扣緊三芝的風土人情，如三月是櫻花季、五月（農曆三月） 是金面媽祖、七月是總統牌西瓜、十月是筊白筍等， 活潑鮮明的作品，使「發現閃閃發光的三芝」 月曆成為超夯的文創商品。

2015年參加台灣夢的小孩許天育，如今是東華大學大一生， 他今年返回社區擔任小助教，成為績優專案老師林昀瑾的最佳幫手， 他說永遠不會忘記當年所有帶領老師和長輩的諄諄教誨， 因此利用暑假返鄉回饋。

陽明交大社區健康照護研究所教授劉影梅在訪評後表示， 孩子在台灣夢的孕育下，如今長大回頭照顧學弟妹，令人感動。 從小接受原民、河洛文化薰陶， 具有太魯閣族血統的台大社工系副教授Ciwang Teyra說，當孩子返回成長的地方， 為外人侃侃而談社區的大小事，代表對社區的高度認同， 將來也必定會以母社區為榮，這正是台灣夢培力兒少的精隨。