「點點點」圖文暗諷侯友宜沒政見？國民黨要求商業周刊道歉

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）商業周刊臉書小編昨（29）日將各大總統參選人的科技政見做成圖文，呼籲眾人正視夸夸而談之下的環境衝擊，但人人皆有話說，唯獨國民黨候選人侯友宜的圖片一片空白，暗指其沒有政見，引發國民黨不滿，要求商周澄清、道歉，商周雖有「補救」貼文，卻未撤下原圖，並在聲明中強調，小編沒有丟了飯碗。

商周的貼文寫著：「當你試著讀總統候選人說過的話」。接著對賴清德、柯文哲、郭台銘、侯友宜等人的科技論述提出質疑，每張圖都附上 #晶圓山 #手機河 的標籤，強調科技發展不應以犧牲生態永續為代價。

賴清德提出政府對台積電的承諾。商周駁，「為了2奈米、先進製程的代價，是台灣的山禿了、客家村沒了，蓋廠還蓋在斷層旁。」



（圖／商業周刊臉書）

柯文哲力促產業轉型，搭上人工智慧潮。商周指，「擁抱AI的代價是什麼？桃園老街溪已首當其衝，當蘋果供應鏈和AI業進駐，排進河裡的污染物改變了——不只是超標的銅（傷害人體肝臟和中樞神經），還有氨氮廢水（導致河中生物死亡、影響生態鏈），甚至有重金屬銦、鎵的污染。」



（圖／商業周刊臉書）

郭台銘矢言要把關渡平原打造成AI科技谷。商周斥，「台灣欠缺國土規劃，造成『工廠旁邊是稻田、而河川流的，卻是工業放流水』的荒謬景象。」



（圖／商業周刊臉書）

然而，到了侯友宜，商周小編卻僅以點點點帶過，說「我們努力了」，似暗諷侯並無任何論述。



（圖／商業周刊臉書）

侯友宜辦公室對此表達憤怒、遺憾，指網路上明明能搜尋到侯友宜的能源與科技政策，也可詢問競選辦公室，但小編草率發文，已對侯造成傷害，懷疑小編是否有個人不良動機。根據中央社，國民黨立院黨團總召曾銘宗30日受訪時指出，商周葬送自己的信譽，涉入朝野政黨攻防，他本是長期訂戶，決定即日起退訂。

引發軒然大波的商周，其實在發文數小時後，已於侯友宜圖片的留言區「補上」新的圖文，內容是關於侯友宜提到的魚電共生問題，但並未撤掉原本的「⋯⋯」圖文。



（圖／商業周刊臉書）

商周30日下午針對此事作出回應，在臉書表示，該貼文初衷是盼台灣拚經濟之際，也要顧永續，並稱小編花了9個月時間調查，希望所有總統參選人都能正視「晶圓山」與「手機河」的嚴重性，以及選舉支票必須付出的代價。商周並未就此事致歉，而是表示虛心受教，感謝關心，強調「小編沒有被fired」。