全球首例！澳洲婦因憂鬱、健忘就醫 腦中竟藏8公分蛇蛔蟲

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）澳洲一名64歲婦女幾個月以來持續出現胃痛、咳嗽、盜汗等症狀，甚至演變成健忘和抑鬱，就醫後醫師發現其腦部有一隻活生生的寄生蟲，這種寄生蟲常見於蟒蛇身上，但卻是全球首次在人體中發現。

根據英國《BBC》報導，這名個案於2021年開始感覺身體不適，同年1月下旬入院接受檢查，醫師從磁振造影結果判斷為「大腦右額葉出現非典型病變」，但直到2022年6月動刀時才發現真正病因是腦中有一條8公分的紅色寄生蟲。

主刀醫師Bandi博士說，當他用鑷子將該寄生蟲從患者的腦中夾出來的時候，這條蟲相當有活力地蠕動著，但手術室裡每一位醫護人員都驚呆了，他們以為這場手術是要進行腦部腫瘤病理切片，或者是其他複雜的腦部手術，但結果竟是抓蟲。

這名婦女目前康復狀況良好，但仍在接受醫師觀察中，以確認寄生蟲是否在她體內下蛋，或者是否侵害其他器官。

研究人員事後在微生物實驗室進行了一系列的研究，發現這條寄生蟲為蛇蛔蟲（Ophidascaris robertsi），常見於袋鼠與地毯蟒（carpet pythons）身上，但卻是首次在人體發現這種蛔蟲。該案例被刊登於《Emerging Infectious Diseases》（新興傳染病期刊）。

由於個案經常會在住家附近採集草本植物，並烹調後食用，推測可能是吃到被蟒蛇糞便或寄生蟲卵所污染的植物，因而成為意外的宿主。而這名個案所住的新南威爾斯州（New South Wales）的湖泊地區正是「地毯蟒」的活動區域。

澳洲國立大學（Australian National University，ANU）的研究團隊警告，過去30年來，總共出現了30種新型傳染病，而此案例則突顯了疾病會透過動物傳給人類的風險增加。

隨著人口激增，人類不斷往動物棲地開發，兩者間產生了新的接觸，人畜共通疾病、新型傳染病更加肆虐，例如從蝙蝠身上傳染給豬，然後再傳染給人類的立百病毒(Nipah virus)；2019年自中國武漢爆發的新型冠狀病毒（COVID-19），科學家也懷疑宿主就是蝙蝠；SARS病毒和中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）亦是從天然宿主蝙蝠身上，藉由中間宿主（果子狸、駱駝）後，再傳染給人類。

ANU研究團隊提醒，雖然全球的新冠肺炎疫情已趨緩，但對於流行病學家和政府來說，仍須建立完善的傳染病監測系統，以預防下一個傳染病。