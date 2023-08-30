普丁擁護者的背叛落幕：普里格津長眠聖彼得堡

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）瓦格納集團首領普里格津於23日一起空難中喪生，今（30）日在聖彼德堡舉行非公開葬禮，其跌宕起伏的一生就此低調寫下句點。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導的瓦格納傭兵集團（Wagner Group），從為俄國總統普丁（Vladimir Putin）發動的烏克蘭侵略戰爭身先士卒，到今年６月以正義之名揮師莫斯科，又在1天內接受調停，掉頭返回戰場。

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全世界都在預估，這位一路從罪犯崛起，成為包辦克里姆林宮伙食的「普丁的廚師」、俄國網軍「巨魔工廠」的幕後黑手以及傭兵集團瓦格納的首領，在那場戛然而止的驚世背叛後，將會如何面臨普丁的死亡懲罰。時隔兩個月，一場空難帶走普里格津與另6位瓦格納高層的性命，瓦格納的未來也似乎已成定局。

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Politico報導，根據普里格津旗下的Concord 在Telegram所發布消息，普里格津的葬禮以非公開形式舉行，普里格津已被安葬於聖彼得堡的波羅霍夫斯科耶公墓（Porokhovskoye cemetery）。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）先前向媒體證實，普丁不會出席該場葬禮。

根據俄媒報導，約有20至30人出席了普里格津的葬禮，葬禮持續約40分鐘。消息人士向塔斯社表示，僅有親好友到場的私人葬禮是普里格津所希望看到的。路透社所攝的照片顯示，普里格津的墳墓就在他先父旁邊。

今日稍早，普里格津的至交與副手、負責瓦格納安全部門的切卡洛夫（Valery Chekalov）的葬禮，在聖彼得堡的另一個墓地舉行，切卡洛夫與普里格津在同一場空難中身故。切卡洛夫家人、一些瓦格納戰士及普里格津旗下事業的雇員參加了葬禮。

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