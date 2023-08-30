【更新外交部回應】英國外相30日訪北京 下議院官方文件首稱台灣「獨立國家」

更新時間：2023-08-30 14:00

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）英國國會首度於在官方文件上以「獨立國家」指稱台灣，外交部今（30）日表示，誠摯歡迎英國國會對印太區域情勢及中國威脅日增的關注， 並感謝對台灣地位及國際參與的支持。

外交部在回應中表示，注意到英國國會下議院外交事務委員會30日公布一份報告“Tilting Horizons: the Integrated Review and the Indo-Pacific”，針對英國「向印太傾斜」（ Indo-Pacific Tilt）政策進行檢討。

外交部指出，該報告關注並敦促英國政府對中國採取更積極且一致（whole- of-government）的作為，透過強化嚇阻外交（ deterrence diplomacy），及整合安全、國防及外交政策等資源， 防止中國對英國主權及利益的威脅； 報告指出台灣已為事實上獨立的國家， 英國政府應協助台灣免於遭受中國武力威脅， 並支持台灣自決的權利，呼籲英國政府應仿效美國及日本， 加強台英高層互訪、 經貿合作及支持台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP） 。

對此，外交部誠摯歡迎英國國會對印太區域情勢及中國威脅日增的關注， 並感謝對台灣地位及國際參與的支持。

外交部表示，英國是我國理念相近夥伴，雙方在經貿投資、半導體產業、科技、 離岸風電及教育等各項領域深化合作， 英國國會下議院外委會主席柯恩詩（Alicia Kearns）及「台英國會小組主席」史都華（Bob Stewart）均於近期相繼率團訪台， 充分展現對我國的強力支持。 外交部將持續推動與英國各層面交流及合作， 促進兩國繁榮及人民福祉。

發布時間：2023-08-30 12:10

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）正值北京倫敦破冰、英國外交大臣柯維立將訪中國之際，英國國會首度於在官方文件上以「獨立國家」指稱台灣，料將掀起中英兩國政治波瀾。

英中關係近年來因安全議題降至冰點，繼2018年時任外相韓特（Jeremy Hunt）之後，柯維立（James Cleverly）將於本月30日飛抵北京，並與中國外交部長王毅及國家副主席韓正當面交流英方關切議題，包括在香港、新疆和西藏等人權議題的立場，中方因新疆議題對英國國會議員施加制裁一事，也可能觸及台灣問題。

而在柯維立到訪前，中共黨媒「環球時報」卻開炮要求大英博物館無償歸還所有透過「非正當管道」獲取的中國文物，在中國造成輿論發酵。大英博物館近來因文物遭竊、疏於管理案引發軒然大波。

Politico報導，英國下議院頗具影響力的外交事務委員會於當地時間30日發布的報告「Tilting Horizons: the Integrated Review and the Indo-Pacific」，於其中打破禁忌，稱「台灣已經是一個獨立國家，國名是中華民國。台灣擁有具國家地位的所有資格，包括常住人口、界定的領土、政府，以及與其他國家建立關係的能力，只是缺乏更廣泛的國際承認。」

隸屬英國執政黨保守黨的委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）指出，這是英國國會報告首度做出這樣的聲明。克恩斯向Politico表示：「我們承認中國的立場，但我們（外交事務委員會）並不接受。外交大臣必須堅定地、公開地站在台灣這邊，並明確表示我們將維護台灣的自決權。」

克恩斯還強調，「此一承諾不僅符合英國的價值觀，也是在向全世界專制政權傳遞有力訊息，即主權無法透過暴力或脅迫手段取得。」

該份報告還批評英國政府在支持台灣方面不夠大膽，呼籲英國官員準備開始與盟國一起對中國實施制裁，阻止北京對台灣採取軍事行動與經濟封鎖。

外交事務委員會表示，若英國不避免冒犯中共而過度謹慎，英國就能與台灣建立更緊密的關係。英國應當鬆綁對與台灣官員互動的自我限制。美國與日本跟台灣的往來已證實，即使在最高階層也可以交流。

報告還提出，英國當，就網絡、太空防禦能力等面向，與日本及台灣展開三方合作。在台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）此一議題上，外交事務委員會也敦促身為該協定新成員的英國政府，推動讓台灣加入CPTPP。

蘇納克（Rishi Sunak）上台後，於今年3月發布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（IR），形容中國在中共領導下對世界秩序構成劃時代的「系統性挑戰」（systemic challenge） ，必要時和盟友合作「對抗」（push back）中國，但並未如鷹派所呼籲的，將中國歸類為「威脅」（threat）。該份報告也首度提及台灣，強調台海情勢穩定，及透過對話和平解決台灣議題的重要性。

然而，外交事務委員會仍在報告中抨擊，英國政府讓中國政策處於保密狀態。報告提出，有鑒於德國發布了對中國政策，英國政府顯然也可能公布一個公開、非機密的版本，讓公、私民間部門有據可循。

報告還要求白廳（Whitehall）對中國在英國領土上的「跨國鎮壓」採取更強硬的態度，包括中國制裁英國國會議員、設立「110海外警務服務中心」騷擾異議人士的行徑。

克恩斯表示，柯維立必須明確表明，防衛不會升級，英國將堅決採取行動，打擊任何跨國鎮壓行為。