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整合台灣農業資源拼商機　農科園區將組團拓展海內外市場

農科園區：往年均爭取經費規劃前往亞洲、歐洲等國家參加知名展覽，但在前幾年疫情的衝擊下，園區暫停赴海外參展的計畫，而今年度疫情緩和，農科園區將重啟國外參展之旅。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/30 11:04
照片由農業科技園區管理中心提供

照片由農業科技園區管理中心提供

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為協助進駐企業拓展海外市場，農業科技園區管理中心今(30)日表示，今年度疫情緩和，他們規劃帶領園區企業共同組團參加國內外重要展會，包含9月於泰國曼谷舉辦的「Fi Asia 2023亞洲機能食品展」、10月於高雄舉辦的「2023台灣觀賞魚博覽會」等，期望能協助園區廠商將產品與知名度拓展到東南亞市場。

自2006年開園以來，農業科技園區在各項招商及產業輔導措施帶動下，目前園區已引進117家農企業進駐形成產業聚落，帶動投資金額超過新臺幣152億元，並創造約2,700名就業人口。農科園區持續輔導進駐企業結合在地農產品及技術，發展各種創新產品，從研發、行銷及人才培育等面向多管齊下協助企業提升競爭力，而打進國際市場是企業營運進入正軌後的下一個重要里程碑。

農科園區表示，往年均爭取經費規劃前往亞洲、歐洲等國家參加知名展覽，但在前幾年疫情的衝擊下，園區暫停赴海外參展的計畫，而今年度疫情緩和，農科園區將重啟國外參展之旅。為打造獨步全球的農業科技產業聚落，有效整合台灣農業資源，並進一步與新南向國家的上下游合作廠商、農漁民串聯形成產業供應鏈，落實新農業、新南向及循環經濟等政策推動，預計總進駐企業家數將達180家以上。

農科園區回顧「2023亞洲生技大展系列活動-亞洲美容保養．生技保健大展」，當時展出包含生技應用之醫學美容保養、食品生技保健兩大主題，農科園區以「農科園區館」整體形象展出，以「Toplink 商機無限」為主題，邀集13家進駐企業參展，展出項目包含機能性產品、水產養殖產品及益生菌、美妝護髮產品等產品，除了展示園區產業聚落優勢和成果，更加強參展廠商曝光率及知名度，吸引更多的國內外客戶和合作夥伴。
農科園區
農業科技園區
亞洲機能食品展
台灣觀賞魚博覽會
亞洲生技大展
海外市場

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