中國反駁「不宜投資」論 稱：九成美商盈利、進一步開放市場準入

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）美國商務部長雷蒙多訪問北京期間表示，美商反映中國市場越發「不宜投資」。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇予以駁斥，稱7萬家美商高達9成都在盈利，中國也正努力放寬外企的市場準入。

美聯社報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月27日至31日在北京進行訪問，是今年第4位訪問中國的美國部長級官員。她今日指出，對於中國領導人呼籲美方減少對可能有軍事用途科技的出口管制，她予以拒絕，但兩國政府同意讓雙方專家會晤，討論關於保護貿易機密的爭議。

雷蒙多也表示，在訪問期間，她向中國務院總理李強等領導層表達，關於北京當局對美國科技公司設限的不滿。她指出，隨著中國擴大實施反間諜並對諮詢公司突擊後，外國企業的處境日益艱鉅。美商更向其反映，中國對外企的罰款與突襲等行徑，使得該國已變得「不宜投資」、充滿風險。

路透社報導，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇對此進行反駁，表示在中國開展業務的7萬家美國公司中，大多數都希望留在中國，而且近9成的公司都在盈利。中國正在努力進一步放寬外國企業的市場準入（Market Access）。

劉鵬宇強調，「中國正積極推進高水平對外開放，努力提供世界一流、以市場為導向、法律框架健全的營商環境，」中國對外開放的大門只會越開越大。

美國商務部拒絕對此發表任何評論。