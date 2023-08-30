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延續台灣音樂家創作精神　咱的許石咱的歌9月台南登場

台南市府文化局邀請深耕台南且揚名日本的謝銘祐老師、麵包車樂團及美籍網路名人曹璀璨，融入當代青春熱情改編傳唱許石的經典曲目。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/30 10:11
曲盤聽講文化工作室 黃士豪。(照片由台南市政府文化局提供)

曲盤聽講文化工作室 黃士豪。(照片由台南市政府文化局提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）活躍於戰後台灣的全方位流行音樂家許石，寫出了「安平追想曲」、「鑼聲若響」、「南都夜曲」等膾炙人口的流行音樂，同時也致力於採集散落在各地方的台灣民謠，讓台南在1950年代成為台灣流行音樂的重心。台南市立圖書館為延續台灣歌謠作曲家許石先生於台灣民謠創作的精神，今年9月於許石音樂圖書館舉辦「咱的許石咱的歌」系列活動。

台南市政府文化局29日表示，這次活動也特別和在地的「文鼎留聲博物館」合作，於許石音樂圖書館展出各式經典留聲機，希望透過各項靜態與動態的活動，除了讓民眾認識許石先生的音樂創作精神，認識台灣歌曲及音樂，由各種不同角度體驗和感受音樂的美好。

「咱的許石咱的歌」系列活動，首場活動將於9月2日登場，邀請民眾「與許石約會」，透過走讀，深入許石音樂的發源地，探訪相關的歷史地標，了解許石的創作精神。9月3日邀請許石的學生--鑽石歌王林沖來講唱許石的音樂人生，9月9日則邀請台灣歷史博物館黃裕元研究員深度賞析許石的民謠歌曲，9月10日則由致力於推廣台語音樂的牧歌音樂工作室與曲盤文化工作室，介紹那些你沒聽過的台語流行歌。

民眾最感興趣的COCHO音樂會則於9月16至17日登場，南市府文化局邀請深耕台南且揚名日本的謝銘祐老師、麵包車樂團及美籍網路名人曹璀璨，用穿透人心的嗓音、台語歌獨特的腔調和「氣口」及音樂新血們，融入當代青春熱情改編傳唱許石的經典曲目。搭配音樂市集，歡迎民眾來尋找每個時期的音樂寶物。「咱的許石咱的歌-2023許石月系列活動」詳情、講座和講唱會報名，請上南市圖官網查詢。
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