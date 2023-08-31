強颱蘇拉海陸警解除 31日全台多處氣溫將飆破36度

8/31 14:30更新

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）第9號蘇拉颱風遠離，氣象局於今(31)日14時30分解除海上颱風警報。

氣象局說，強颱蘇拉在31日14時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約350公里之海面上，以每小時9轉13公里速度，向西北轉西北西進行，且過去3小時強度略為減弱且暴風圈亦稍縮小，對台灣海峽及巴士海峽威脅已解除。

受到颱風外圍環流沉降影響，今日新北市地區、苗栗縣地區有36度以上高溫發生機率，提醒民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

8/31 9:00更新

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）颱風蘇拉逐漸遠離，中央氣象局昨（30）日深夜11時30分解除陸上颱風警報，預計在今（31）日深夜會解除海上颱風警報。

依據最新颱風監測和預報資料，颱風蘇拉31日8時的中心位置在在鵝鑾鼻的西南西方約300公里之海面上，以每小時9轉12公里速度，向西北轉西北西進行，其暴風圈仍影響台灣西南方近海，對台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面構成威脅。預計此颱風強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

氣象局表示，今天持續受第9號颱風外圍環流影響，其中花東地區及南部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、宜蘭及南部地區也不時有陣雨發生，新竹至中部地區多雲到晴有午後雷陣雨。

溫度方面，東半部地區雲量較多，高溫約30至32度，西半部約33至35度以上，其中桃園到台中受背風沉降影響，仍有局部36度以上高溫，外出務必做好防曬並多補充水分。

8/30 14:00更新

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）氣象局今（30）日表示，強颱蘇拉稍微增強變胖，暴風圈於上午11時許碰觸到恆春半島陸地，對屏東及恆春半島構成威脅；此外，蘇拉移動速度較預期快、且路徑南修，因此不排除最慢在今天深夜前就會解除陸警。

氣象局表示，強烈颱風蘇拉於30日14時的中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約180公里之海面上，以每小時13轉10公里速度，向西北西進行，其暴風圈已接觸台灣南端陸地，對屏東及恆春半島構成威脅，今、明兩天是最接近台灣的時後。

氣象局預報員林秉煜說明，過去3小時蘇拉的強度略為增強，暴風圈稍微擴大，由於蘇拉移動速度較預期快，且路徑南修，預估最慢在今天深夜之前就有機會解除陸警，至於海警則可能要等到明天晚間，仍需觀察後續路徑而定。

8/30 10:08更新

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）颱風蘇拉(SAOLA)昨（29）日晚間11時已增強為強烈颱風，於今（30）日8時的中心位置在鵝鑾鼻的南方約200公里之海面上，以每小時13公里速度，向西北西轉西北進行，其暴風圈已進入巴士海峽近海，對屏東及恆春半島將構成威脅，越晚風雨將越大。

氣象局預報員林秉煜在颱風記者會中表示，強颱蘇拉颱風眼清晰，今日中午前後颱風的暴風半徑正逐漸接近屏東和恆春半島，風雨將更明顯，今、明（30日、31日）兩天首當其衝的東半部地區及恆春半島降雨明顯增加，整天有間歇性陣雨出現，尤其山區雨勢持續，而北部及南部地區也有些短暫陣雨，不過大多時候為多雲的天氣，主要在東部、東南部地區及南部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部地區及金門、澎湖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；明日東半部及南部地區有陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。

氣象局上午9時35分已針對恆春半島、東部和東南部發布豪雨特報，時間持續到今晚，包括恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率，東部及東南部（花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島）地區有局部大雨發生的機率。

此外，適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

隨著颱風蘇拉逼近，台灣附近海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及南部沿海將有6米以上浪高，沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。

氣象局提供。

氣溫方面，受到颱風外圍環流沉降影響，今日中午前後高雄市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市地區、新竹市地區、新竹縣地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、台南市地區為黃色燈號，外出務必做好防曬並多補充水分。

至於關島東方海面的第13號熱帶性低氣壓最快今天入夜至明天清晨有機會生成為颱風，成為今年第12號颱風鴻雁，預估向北朝日本方向前進，對台灣沒有直接影響。