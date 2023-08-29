東南亞淪詐騙窟 聯合國：緬甸、柬埔寨現有數十萬人被迫行騙

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）這幾年，台灣不少人被拐去柬埔寨、緬甸園區進行詐騙活動，遭受不人道對待，而聯合國人權單位也意識到了事情的嚴重性，在報告中示警，東南亞儼然成了網路詐騙大本營。

美聯社報導，聯合國人權事務高級專員辦事處（U.N. High Commissioner for Human Rights）在一份新報告中指出，成千上萬人被騙去東南亞多國從事愛情詐騙、假投資、非法賭博等活動。報告引述「可靠消息」指，緬甸至少12萬人、柬埔寨至少10萬人正被迫從事這類非法營生。

除了這兩國，寮國、菲律賓及泰國也成了詐騙犯罪集團的據點或「轉運站」。移民常淪為犯罪及圖鎖定的目標，而不少都是藉由「假招募真拐人」的招數誘騙受害者。

人權辦事處表示，詐騙行動規模之大，牽涉的人數與金額難以估量，但每年至少達數十億美元之譜。也正如先前台灣受害者所述，不少受害人被凌虐、暴打、施以性暴力、限制行動，遭受各種不當對待。

今年6月，菲律賓警方展開突擊行動，救出了逾2,700名被騙去經營詐騙賭博網站等網路犯罪活動的「豬仔」，受害者分別來自中國、菲律賓、越南、印尼等十多國。今年5月，東協（ASEAN）領袖在印尼峰會中承諾，加強邊境管制執法，擴大宣導措施，阻絕涉及網路詐騙的人口販運活動。