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路透：美國將指派藍墨客擔任副國務卿　負責中國及台灣兩岸事務

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By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/29 19:10
位於北京一家酒店的美國國旗與中國國旗（圖／美聯社）

位於北京一家酒店的美國國旗與中國國旗（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）消息人士透露，美國國務院已決定指派藍墨客（Mark Lambert）擔任中國政策最高官員，有望為飽受批評的「中國組」帶來新氣象。

路透社報導，有5位消息人士透露，美國國務院已選擇資深外交官藍墨客擔任中國政策最高官員，為國務院相關事務部門帶來新的領導人物，該部門一直存在人員配置問題，也經常在處理中國事務時飽受批評。

消息人士說，藍墨客可能會被任命為負責中國暨台灣事務的副助理國務卿，接替華自強（Rick Waters）今年6月離任後的空缺。

華自強還曾擔任中國事務協調辦公室（Office of China Coordination）主管，該辦公室為美國國務院去年底成立的一個部門，又稱「中國組」（China House），負責將跨地區、跨議題上結合中國政策。

消息人士說，是否也讓藍墨客兼任中國組協調人，仍在討論之中。

總統拜登政府表示，對中政策是攸關「激烈競爭」，同時試圖增加與北京當局的交流以穩定關係。

「中國組」原本就因複雜的決策過程中加劇官僚主義而飽受批評，藍墨客曾派駐東亞，是頗受好評的外交官，預計他將可為該部門帶來新氣象。

不過，目前還不清楚美國國務院何時會正式宣布這項人事令。

國務院發言人向路透社表示，他們目前沒有人事案要宣布，但在美國政府負責任地處理美中競爭、促進開放包容的國際體系願景的行動中，中國協調辦公室仍是不可或缺的一環，也駁斥外界對於「中國組」的批評，稱這是國務院最有效率的團隊之一。

一名國務院官員表示，中國組改善了協調工作，讓高階領導層的外交和決策更順利，例如讓國務院能就中國偵察氣球做出反應，並迅速向全球盟國與夥伴提供簡報，揭露中國的全球計畫。

美中在台灣、貿易、芬太尼（fentanyl）、人權等議題上有許多意見不合的地方，但美方仍一直試圖保持著溝通順利，為了能讓拜登有機會在今年與中國國家主席習近平會面。

藍墨客身為亞洲事務專家，曾兩度派駐美國駐北京大使館，近期擔任專責日本、韓國和蒙古事務的副助理國務卿，並兼管對澳洲、紐西蘭和太平洋島國的關係。

藍墨客接任新職後，將繼續向負責東亞暨太平洋事務的國務助卿康達（Daniel Kritenbrink）報告。
美國
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