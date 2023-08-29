全國第1所通過GRS School認證小學─龍埔國小揭牌

新北市龍埔國小今(2023)年4月通過Google Reference School國際教育認證， 成為全國首間榮獲此項殊榮的小學，於今(29)日舉行揭牌儀式。 活動上，Google也讓與會者搶先體驗最新推出的服務，分別是 Read Along英語口說助教、Google Classroom影片互動功能，透過AI技術， 為語言學習和教育互動帶來前所未有的便利和創新。

全國通過「Google Reference School」認證的學校僅8所， 龍埔國小作為首間獲得認證的小學， 除需具備充沛的硬體設備資源應用於教學中之外， 更需要運用大量時間培育認證講師及準備相關審核文件。

龍埔國小校長黃清海表示，學校10年來透過校內社群， 不斷提升教師數位科技融入教學能力，校內已累積共50位教師通過 L1認證(基礎課程)、30位教師通過L2認證(進階課程)及2 位教師通過最高榮譽「GCT教育認證家(Google Certificate Trainer)」，學校更善用Google軟體達成行政減量， 提升教學成效，最終獲得Google教育亞太總部的認證。

另外，Google新推出的Read Along將為學生創造一個充滿樂趣的語言學習世界。 透過課程安排，學生可以隨時隨地練習英語口說，AI系統會仔細聆 聽學生的發音，並根據準確度給予星星及積點， 不僅可以幫助學生練習發音，系統提供的數據紀錄， 也可以讓學生了解自己的不足之處，進行針對性的加強練習。 現場體驗的龍埔國小6年7班陳以秦同學表示，有了這項服務，讓過 往害怕開口的她可以在家裡自主練習，慢慢嘗試，擁有一個放心學習 的英語學習數位環境。

而Google Classroom影片互動功能將大幅提升影片學習的效果。GC T認證講師，龍埔國小老師施信源表示， 未來老師能夠在課堂影片中插入問題， 讓學生在觀看學習影片時立即檢測自己重要概念的理解程度， 同時老師也可以根據學生的答題情況，更容易了解學習狀況， 精準地補充講解或強化練習，大幅提升教學成效。

教育局表示，龍埔國小通過認證成為全國第1所GRS小學， 是對新北市致力推動數位學習最好的肯定， 教育局未來也將以龍埔國小為基地， 持續協助更多新北教師及學校通過國際認證， 提升數位教學專業能力。