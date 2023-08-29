新北力推「高中職參與式預算」 融合在地元素　培力學生公民素養

新北市教育局為鼓勵學校師生積極參與公共事務， 推動「高級中等學校參與式預算實施計畫」， 引導教師鼓勵學生學習公共參與、形塑公民素養，以達成民主深化， 同時也提升教師參與式預算教學專業。自2017年度試辦、2020擴 大辦理起迄今，共計補助永平高中等24校次，補助經費累計逾22 6萬元。

2022學年度計有智光商工、 秀峰高中以及永平高中獲補助辦理參與式預算專案。智光商工「看見 ž來沖沖去從從」計畫從硬體上改善師生如廁環境， 也將提案及執行歷程融入108課綱中的活動課程， 讓學生能親身參與公共事務；秀峰高中「秀峰Chill(鵲)棧」 計畫融合童軍、公民訓練等活動性課程，整建校園老舊活動區域， 以提供國、高中生童軍活動、探究實作等課程使用；永平高中「 徽章識瓦磘」計畫以在地雙和地區的瓦磘溝為主題， 配合新北市水利局的整治工程，由校內教師指導學生參與提案，透過 「水環境徵章」的徵集與設計，喚起社區居民對良好水環境的意象與 期待，並藉由辦理推廣活動，帶領學生融入社區事務的參與與傳承。

永平高中指導教師陳政典指出，「徽章識瓦磘」計畫，應108課綱 自發、互動、共好三大理念，由校訂必修「溪洲川流學」 與部定必修高一「公民與社會」科際整合，讓學生在參與歷程中， 從了解雙和在地出發，藉由活動走入社區；「大手牽小手」的導覽活 動，讓學生傳承了瓦磘溝文化解說工作， 社區國中小學童的徽章製作比賽，將社區參與向下扎根。 此次主題利用瓦磘溝的「水」環境來創作，水有「媠（suí）」 美的涵義，融合在地對乾淨水源的理想目標， 成功地利用活動吸引了社區民眾近60人參與， 長輩們藉傳承解說工作重拾當年瓦窯溝美景的記憶， 學生與社區孩子們在徽章製作比賽時的奮力創作發想， 展現了新一代對瓦磘溝美麗願景的嚮往。

全程參與計畫的永平高中3年級黃言琳同學表示， 非常感謝學校給我們機會參加參與式預算整體活動， 雖然過程中很辛苦，但方案被評選上後， 感覺一切的努力都是值得的！發表活動結束後， 有位社區的媽媽覺得我們活動辦得很好， 直説希望她女兒也可以像我們一樣有能力， 當收到社區回饋時十分感動， 也要特別感謝師長們的辛苦指導與協助，讓這次的活動圓滿成功！

教育局表示，新北市將持續推動校園參與式預算， 鼓勵學校結合課程教學與當地特色提出申請， 以協助學校發展在地特色課程為提案方向， 並給予勝出團隊提案補助；期待學校藉參與式預算計畫申請、執行， 引領學生從其中學習主動關懷公共事務，並從在地相關的議題出發， 培養公民素養，奠定民主價值的紮實根基。

大手攜小手培訓青年講師群合照。(照片來源：新北市教育局提供)

徽章識瓦磘比賽-參賽者繪製。(照片來源：新北市教育局提供)