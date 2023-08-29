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臺灣土地銀行為企業打造供應鏈　淨零轉型融資專案

By 台灣英文新聞
2023/08/29 17:07

臺灣土地銀行與國內工具機大廠台中精機共同攜手合作，運用金融影響力，為企業量身打造「低碳淨零暨智慧化數位轉型」融資專案，以中心廠商概念，協助上下游企業取得低碳淨零暨智慧化數位轉型優惠利率資金。

台中精機為國內具規模之知名工具機大廠，自2013年起即推動智慧化綠能工廠及數位轉型告捷，其旗下智慧綠能工廠不僅提前接軌零碳時代，台中精機亦透過供應商大會宣示，以自身轉型經驗來帶動上下游數百家企業邁向工具機廠產業鏈淨零轉型之路。

台中精機永續發展宗旨與臺灣土地銀行的環境保護與社會責任不謀而合，此次合作遂以夥伴理念結合，共同推動產業鏈「淨零轉型」;只要企業或其產品取得相關綠色標章(認證)及符合減碳或朝向智慧化數位轉型等條件，向臺灣土地銀行申請購建廠房、購買智慧機器設備與數位轉型週轉金等，即享優惠利率。

臺灣土地銀行為響應政府「淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫」，近年陸續推出「太陽光電暨儲能設備貸款」、「建築綠色融資行銷方案」等綠色授信方案，驅動企業積極改善自身 ESG 條件與促進企業永續發展，以金融行動力協助國內產業打造護國群山。

臺灣土地銀行謝董事長娟娟，以「追求永續發展，邁向優質金融機構」為願景，截至2023年3月底，臺灣土地銀行綠色授信金額約1,086億元，永續績效連結授信金額近257億元皆創新猷，持續用行動支持企業減碳及永續發展。

更新時間 : 2023-09-01 17:16 GMT+08:00

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