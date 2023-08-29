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集保eNotice服務啟用人數破20萬　共建永續金融新時代

By 台灣英文新聞
2023/08/29 17:05
照片由臺灣集中保管結算所提供

照片由臺灣集中保管結算所提供

集保結算所「股務事務電子通知平台」(eNotice平台)自2023年6月30日正式上線，獲得投資人廣大迴響，上線不到2個月啟用eNotice服務人數已突破20萬人，不僅為投資人提供方便快捷之獲取股利相關資訊方式，也大幅降低紙張的使用，共同朝向2050淨零排放，實踐ESG永續發展目標努力。

集保結算所提供上市、上櫃、興櫃等發行公司發放股利時的電子通知服務，因應7至9月除權息旺季到來，目前已有近800家發行公司完成簽約，其中近500家公司已排定使用eNotice平台，並由平台寄出超過20萬筆的股利發放電子通知書且持續增加中，發行公司與股東共同體驗股務數位創新所帶來的便利。

為吸引投資人共襄盛舉，集保結算所擴大舉辦eNotice平台抽獎活動，投資人只要在抽獎活動截止(9月30日)前同意啟用eNotice服務，即可參加多重抽獎，包含「週週獎不完」、「月月送大獎」及「驚喜快樂送」等。7月份的「月月送大獎」活動已抽出19位中獎投資人，獲得1萬、3萬、5萬或10萬元獎金，投資人可於集保結算所官網的股務事務電子通知平台專區查看中獎名單，尚未領取7月份獎項的投資人請儘快與集保結算所聯絡(電話02-27195805分機588)。提醒投資人還有8月及9月的抽獎機會，最高獎金達20萬元，越早啟用服務，中獎機會越大，歡迎投資人踴躍參加。

集保結算所董事長林丙輝表示，自eNotice平台上線以來，收到許多投資人及發行公司正面回饋，表示股利發放電子化通知不僅投資人隱私獲得保障，公司亦能積極實踐ESG，共同追求股務數位化，為資本市場帶來新的里程碑，一同共建永續金融新時代。

更新時間 : 2023-09-01 17:16 GMT+08:00

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