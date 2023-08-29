文旦柚上市　新北與在地品牌聯手推廣八里文旦柚

新北文旦柚正式上市， 新北市農業局推薦大家品嚐果肉香甜Q彈的文旦柚， 清爽的一口一口停不下來。今年市府與八里在地「 八里福朋喜來登酒店」及知名品牌「卡滋爆米花」 聯名推出柚香產品及創意料理，推廣本市在地文旦柚品牌，並於9月 13日至20日於市府一樓大廳舉辦新北文旦柚食農教育特展。另 9月16日及17日於八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦文旦柚 展售會，歡迎大小朋友參加。

新北市文旦柚產量約7,696公噸，其中以八里區產量5,468 公噸最多，產量約占全市7成。副市長劉和然今(29)日出席文旦 柚上市記者會，今年市府與八里在地知名品牌「 八里福朋喜來登酒店」及「八里桃樂絲農場」 合作推出柚香創意料理，另外9月5日後入住八里福朋喜來登酒店可 獲得住宿禮文旦柚一顆，現場副市長劉和然與擁有「亞洲廚神」 封號的飯店廚藝總監李佳其一起介紹9月限定7道柚子料理， 像是酸辣柚子拌鮮蝦、柚香柑橘烤雞、香柚莎莎鮮魚排、 柚子咕咾肉、柚子燉雞湯、柚香氣泡飲與柚香千層蛋糕。原訂購2, 000元送八里限定柚香焦糖爆米花限量100份， 記者會現場副市長劉和然再加碼送出200份。劉和然表示， 市府一直以來輔導農友提供新鮮蔬果，提倡吃在地、食當季， 達到低碳、綠色消費及環境永續發展。新北市因地利優勢，加上果農 優秀的管理技術，每年都產出優質的文旦柚。市府作為農民的後盾， 今年與八里在地知名品牌合作，協助農友開拓通路及推廣地方觀光。 歡迎大家一起來購買新北文旦柚，和心愛的人分享幸福的滋味。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里區因面臨台灣海峽， 有豐富的海風鈉離子加上觀音山火山土壤岩以及充足的日曬， 果肉香甜Q彈，皮薄汁多味甘甜，尤其喉韻回甘是本地的特色。 今年首度與八里在知名品牌合作推出柚香產品，其中結合「 卡滋爆米花」聯名推出包含濃濃柚香、酸爽甘醇的「 八里限定柚香焦糖爆米花」，9月23日前原價150元，推廣價1 20元。9月13日至20日於市府一樓大廳舉辦新北文旦柚食農教 育特展，展示本市文旦柚相關系列產品，並可在現場訂購文旦柚。 另透過闖關遊戲讓民眾認識文旦柚的各個部位及其可製成的產品。 完成文旦柚闖關活動可獲得文旦柚1顆或是文旦柚商品100元折價 券1張，100元折價券每日限量120張， 可於八里區農會超市及展售會兌換。每日前50名還可獲得八里桃樂 絲農場飲料50元折抵券1張。今年由於閏二月， 柚子熟度剛好趕上中秋節，中秋節為最佳賞味時期， 電商推出全館免運、消費滿2,000元送柚香焦糖爆米花1罐及滿 10,000元送心型文旦柚1顆等三重優惠， 大家要把握訂購機會，和親朋好友一起品文旦過中秋。

新北市農業局表示，新北市推動農業健康市/式， 致力營造良好農業生產環境，輔導農會每年辦理文旦柚評鑑比賽， 讓農友能互相交流，提升生產以及果園管理技術。 另外協助農友拓展銷售通路，9月16、17日在八里左岸永續環境 教育中心前廣場舉辦「新北柚樂園」文旦柚展售會， 現場除了販售最優質的文旦柚外，還有釣文旦、 疊文旦等文旦柚趣味競賽，現場還會有精彩的表演，好吃又好玩， 歡迎大家一起來本市八里享受悠閒的假日時光。 除了產地也可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買!購買文旦柚產 品資訊請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」訂購(htt ps://www.gotobali.com.tw/)。