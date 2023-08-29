富邦金控：鑽石生技8月30日起競拍　底價37.74元

富邦證券擔任協辦承銷券商，協助鑽石生技（6901） 扶植生技醫療領域的獨角獸企業，支持台灣研發新藥。 鑽石生技將成為台灣首間上市之永續型生技創投公司，8月30日起 受理競價拍賣，期間至9月1日止，競拍底價敲定為每股新台幣37 .74元。自9月7日起辦理公開申購作業， 將依競拍結果決定承銷價格（暫定承銷價40元），預計9月19日 掛牌上市。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，鑽石生技成立於2013年， 為國內專注於生技醫療領域的「永續型創投」，旗下投資組合多元， 包含新藥開發、高階醫材、再生醫療、農業科技領域， 為市場少見之全方位生技領域專家，已於海內外投資及育成20餘家 公司。同時，鑽石生技亦策略性投資美國生技創投Kendall Capital Partners，可及時觸及美國最新潛力案源， 領先同業投資海外最新生技標的。

根據 IQVIA 2023藥物市場展望報告指出，過去 COVID-19 疫情大流行所造成的長新冠後遺症等因素， 將持續影響全球醫藥市場，預估2020年至2027年間將使醫藥 市場淨累計市值規模擴大5,000 億美元。後COVID時代，全球持續關注藥物研發， 在鑽石生技之新藥投資標的中，正在研發長新冠藥物的生技公司， 包含合一生技（4743）及永笙生技， 皆已進入新藥二期臨床試驗，有機會在新藥領域發光。

此外，在鑽石生技的新藥投資標的中，已有兩家進入資本市場， 包括專注開發醣蛋白產品之醣基生醫（6586）， 目標在提升大分子抗體藥之藥效及專利生命週期； 聚焦於非酒精性肝炎引發之肝硬化、 肝癌以及無肝毒性止痛藥之欣耀生醫（6634）。 兩家公司都在專業領域中嶄露頭角，凸顯鑽石生技鮮明的伯樂角色。

鑽石生技將持續以專業的生技背景團隊，搭配財務、 法律等專業顧問，審慎評估與精準投資具前瞻性、潛力的生技新創， 協助其迅速從實驗室走向市場，打造未來的生技旗艦企業。