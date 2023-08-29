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高雄港與南韓釜山港簽姊妹港　共同探索東南亞合資事業可能性　

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/29 16:46
高雄港29日與釜山港締結姊妹港，釜山港灣公社社長姜俊錫（左起）、釜山港灣公社副社長具滋琳、台灣港務公司高雄分公司總經理王錦榮、台灣港務公司...

高雄港29日與釜山港締結姊妹港，釜山港灣公社社長姜俊錫（左起）、釜山港灣公社副社長具滋琳、台灣港務公司高雄分公司總經理王錦榮、台灣港務公司...

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）高雄港與釜山港（Busan）今（29）日在韓國釜山港灣公社（BPA）舉行姊妹港締盟儀式。期盼未來雙方在港埠管理與航運專業上互相交流，攜手合作增進彼此發展與繁榮。

台灣港務高雄分公司表示，釜山港與高雄港分屬母國第一大港，這次締盟奠定於雙方多年來良好合作關係基礎上。釜山港是高雄港與韓國簽署的第1個姊妹港，同時也是高雄港的第18個姊妹港。

根據中央社，台灣港務公司在民國107至108年就分別與「釜山國際郵輪研究所(BICI)」及「韓國釜山港灣公社(BPA) 」簽署合作備忘錄(MOU)，今年則祭出港埠費用優惠措施，吸引國際郵輪到港彎靠，讓高雄港郵輪到港艘次在今年創歷史新高。目前「名勝世界壹號」郵輪就以高雄港為母港，9月底起則有「歌詩達莎倫娜號」以高雄港為母港開航至日本。

今年3月港務公司轉投資事業台源國際控股股份有限公司也與「韓國釜山港灣公社(BPA) 」簽署合作意向書(LOI)，共同探索東南亞合資事業的可能性，目前主要聚焦於印尼主要港口貨櫃碼頭及堆場物流倉庫等開發案。

依高雄港務分公司資料，高雄港歷年與12個國家，共17個港口締結為姊妹港，包括美國、英國、法國、西班牙、義大利、比利時、加拿大、德國、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯、中國及波蘭等國家。
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