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罕見 台灣史上第2例！台南爆母子垂直感染登革熱

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/29 16:27
嘉義縣27日新增1例登革熱確診，衛生局表示，新增個案因與梅山鄉前確診案例有地緣關聯性，為防堵次波疫情發生，縣府已完成防治措施，呼籲民眾落實...

嘉縣登革熱增1例 衛生局防堵次波疫情加強防治

嘉義縣27日新增1例登革熱確診，衛生局表示，新增個案因與梅山鄉前確診案例有地緣關聯性，為防堵次波疫情發生，縣府已完成防治措施，呼籲民眾落實... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）國內上週增加一例相當罕見的母子垂直感染登革熱個案，為國內有史以來第2例，所幸該新生兒目前健康狀況穩定，也已出院。另再增一例本土登革熱死亡個案，為雲林縣80多歲男性。截至8月28日統計，今年累計3,026例本土病例、3例死亡。

依據疾管署統計，國內上週(今年8月22日至8月28日)新增892例登革熱本土病例，個案居住地台南市(802例)、高雄市(34例)、雲林縣(33例)、屏東縣(5例)、新北市(4例)、台北市(3例)、桃園市、新竹市、台中市及嘉義縣(各2例)、新竹縣、苗栗縣及彰化縣(各1例)；今年截至8月28日累計3,026例本土病例，全國已有半數以上縣市曾出現病例，病例數為近10年同期次高，另共有3例死亡案例。

至於新增的母子垂直感染個案，台南一名產婦於8月8日生下新生兒後持續發燒，9日就醫，轉診到感染科後，因NS1快篩陽性通報確診，當時新生兒沒有症狀，抽血進行NS1快篩也陰性，但於8月22日手腳出疹且活動力下降，24日就醫，醫師懷疑是登革熱再次快篩確認陽性，所幸目前該新生兒個案健康狀況穩定，已於今日上午出院。

疾管署副署長曾淑慧表示，一般來說，透過胎盤傳染登革熱給小孩的情形不多，但該個案經該署邀集個案治療團隊及專家學者討論後，依據疫情調查、臨床症狀及檢驗結果並回顧相關文獻，研判為母子垂直感染，這是繼2015年高醫附醫發表首例病例後，國內再次出現登革熱母子垂直感染個案。

她提到，保護孕婦及新生兒最有效的方法便是清除家戶內外孳生源並落實防蚊措施；新生兒建議可以物理方式(穿著淺色長袖衣褲、裝紗門紗窗、使用蚊帳等)進行防蚊。

罕見 台灣史上第2例！台南爆母子垂直感染登革熱

此外，上週也新增1例本土登革熱死亡個案，為雲林縣80多歲男性，有慢性腎病及高血壓等慢性病病史，8月17日晚間因發燒、畏寒、肌肉痠痛、疲倦虛弱、食慾差等症狀就醫，經NS1快篩檢驗陽性確診後返家休養，8月20日出現疑似腸胃道出血(瀝青樣便)症狀，8月21日因身體持續不適再次就醫，出現血球及血小板低下、雙側肺浸潤、肝臟發炎指數過高等症狀而收治住院，8月25日因病況惡化不幸過世。

疾管署提醒，目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群若出現重症警示徵象，包含腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，或是出血徵兆，務必儘速就醫。

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