潮牌熊「穿上」清明上河圖 故宮聯名潮玩BE@RBRICK 限量發售搶購一空

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）故宮大玩創意、翻玩經典，今（29）日舉行故宮×BE@RBRICK聯名熊首發記者會，首次與日本潮玩品牌MEDICOM TOY聯手推出「清明上河圖」潮裝版庫柏力克熊，限量發售100組，一開賣就搶購一空。

故宮院長蕭宗煌表示，疫後故宮面臨的首要挑戰，是把故宮帶回觀眾的心目中，更希望故宮品牌成為民眾的日常。為吸引國內外觀眾回流，故宮推出亮點特展、優化觀眾服務、舉辦多元推廣活動，也透過品牌異業結盟觸及新客群，如推出樂事聯名洋芋片、哈根達斯聯名冰淇淋月餅、大苑子荔枝紅了手搖飲等。

蕭宗煌指出，這次故宮首度聯名藝術潮玩庫柏力克熊，代表故宮持續以開放多元的精神走向觀眾，將故宮文物從藝術殿堂融入民眾日常生活當中。此次故宮與MEDICOM TOY聯名推出故宮珍藏版，從發想設計到技術研發約歷時一年半，創新運用水轉印技術，讓庫柏力克熊「穿」上故宮人氣國寶〈清院本清明上河圖〉，在熊身印上熱鬧繁喧的虹橋市集，展現古典雅致與時尚潮流的結合。

有趣的是，由於清院本是於清朝乾隆元年完成，為了致敬乾隆皇帝熱愛在藏品上「蓋印章」的習慣，「清明上河圖」庫柏力克熊背面還有「乾隆御覽之寶」印章圖樣。

故宮徐孝德主任秘書說明，日本知名玩具品牌MEDICOM TOY公司，自2001年推出第一代庫柏力克熊。這魅力多變又帶點萌感的招牌小熊，曾與大英博物館、美國現代藝術博物館MoMA、荷蘭梵谷博物館等國際博物館聯名推出藝術限定款，成為風靡全球的潮玩收藏品。

9月26日至10月1日文博會期間，於華山四連棟故宮展售攤位，將展出故宮「清明上河圖」限定版庫柏力克熊，每日限量發售1組，相關活動資訊詳見故宮精品官網與FB粉絲團。



故宮推出〈清院本清明上河圖〉潮玩庫柏力克熊BE@RBRICK（以上圖片來源皆為故宮）



〈清院本清明上河圖〉虹橋段（圖／故宮）