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開學在即 台灣爆出首例腸病毒死亡案例 10個月男嬰發病當天即死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/29 14:49
開學日將至，近期腸病毒疫情升溫。

開學日將至，近期腸病毒疫情升溫。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）這幾天國中小陸續開學，此時國內傳出首例腸病毒感染併發重症死亡病例，為南部10個月大男嬰。疾管署提醒，孩童和家長應落實勤洗手的衛生習慣，如確診腸病毒，請落實生病不上課，以避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。

疾管署說明，這名死亡個案於8月8日經照顧者發現失去意識，且無呼吸、心跳，送醫後急救無效，於當日死亡，經檢驗審查確認為腸病毒D68型感染併發重症死亡。

疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

開學在即 台灣爆出首例腸病毒死亡案例 10個月男嬰發病當天即死亡

據統計，今年累計9例腸病毒感染併發重症病例(含1例死亡)，分別為4例克沙奇A4型、2例克沙奇A6型、2例腸病毒D68型及1例伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

依據疾管署監測資料顯示，上週(8月20日至8月26日)腸病毒門急診就診較前一週(11,501人次)上升4.6%，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、D68等多種型別腸病毒於社區持續活動，本週校園開學，尤需注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，近期腸病毒疫情升溫，且開學日將至，為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染其他幼童，提醒家長及教托育人員加強教導學童落實肥皂勤洗手以及咳嗽禮節等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清潔。

此外，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。

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