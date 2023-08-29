擺錯重點？中國常山促結婚 女方25歲以下賞1千人民幣

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國去年首次出現人口負成長，為了刺激婚生，各級政府無不端出政策牛肉，但浙江常山縣最近的一項獎勵方案，卻引來了白眼與批評－鼓勵早婚，只要女方夠「嫩」，就有賞錢。

常山縣在微信官方帳號發布新措施：「常山一孩、二孩、三孩發錢啦！」。為了提倡適齡婚育，在常山縣雙方均為初次結婚登記且女方年齡在25歲及以下的夫婦（至少一方為常山戶籍），給予人民幣1,000元的獎勵。

人民幣1,000元，換算成新台幣也不過4,378元，這點補助實在杯水車薪，且重點似乎擺錯地方，百姓看了直搖頭，除了質疑男性的角色慘遭邊緣化，微博上也湧入不少奚落的評論：

「男人的生育意願根本不重要且毫無價值。」「1,000？夠彩禮嗎？」「我缺的是那1,000所以不結婚不生崽？」「我交的稅你就用來幹這個？怎麼不發點住房補貼，天天就知道治標不治本。」「你乾脆直接點，開設人類飼養場算了。」「晚婚晚育，少生優生，幸福一生。」

平心而論，常山的新措施涵蓋了多方面補助，如育兒津貼、婦科健檢、學費減免、課後輔導、交通補助、家庭旅遊優惠、醫療險補助等，但因獎勵「年輕新娘」這點最吸睛卻太爭議，反而失了焦，讓實質的政策細節失去關注。

路透指出，中國合法結婚年齡為男性22歲、女性20歲，但結婚率持續低迷，不婚不生導致國家迎來60年來首次人口下滑。2022年，中國683萬對新人結婚，創1986年有紀錄以來最低。官方估計2022年的生育率可能也已跌至1.09的歷史低點。

育兒費用高、往往必須犧牲職涯，已使女性對生兒育女這件事興趣缺缺。性別歧視、女子應擔起育兒重任的傳統刻板概念，更是社會難以根除的弊病。連生育計畫官員都坦言，中國女性正面臨「不願生、不敢生、生不出、生不好」的困局。