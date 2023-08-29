為減輕人民對核廢水排放的擔憂　南韓總統尹錫悅會議上吃海鮮大餐

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）為緩解人民對日本核廢水排放對水產品的擔憂，南韓總統尹錫悅在週一午餐吃了一頓海鮮大餐。

日本自24開始排放核廢水，引發日本、南韓、中國等週邊國家民眾的抗議，尤其讓中國民眾的反日情緒高漲，中國政府更在排放當天宣布，全面禁止日本進口水產品。

在南韓，政府則是表示，日本的排放計畫在科學及技術上都沒有問題，但民眾對於水產品及海洋汙染的影響仍十分擔憂。

路透社報導，南韓政府表示，在與南韓總理韓悳洙的每週例會上，尹錫悅吃了一頓海鮮大餐，在總統府內的員工餐廳，也為員工提供了生魚片。

總統府在一份聲明中說道，總統府決定自本週一的一個禮拜內，每天提供含有韓國水產品的菜單，希望能讓民眾能放心地食用韓國安全的海鮮產品。

日本環境省在27日公布福島第一核電站附近海域的海水氚濃度結果，顯示所有檢測樣本的氚濃度都低於可檢驗出的最低值，無任何異常。

然而，漁業人士們仍非常擔心水產品的消費量會急遽下降。根據民調機構Media Research 7月進行的一份民調結果顯示，62%的韓國人表示，即便政府保證會密切監控排放情形，但一但日本開始排放核廢水，他們還是會立即減少或停止食用海鮮。

首爾最大魚市場-露梁津水產市場的一名55歲攤販表示，他的一位常客在前幾天到攤位時，說要盡量在排放（核廢水）擴散前多吃一點海鮮。攤販說道，一想到他幾個月後將面臨的不景氣，他就非常難過。

韓悳洙在24日表示，民眾的安全為第一，在大眾的憂慮消除前，將持續禁止進口福島水產品和食物。