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強颱蘇拉逼近台灣 8/29傍晚發布陸警 8/30停班停課一覽

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By 朱明珠、黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/29 20:30
蘇拉颱風路徑潛勢圖（圖／氣象局）

蘇拉颱風路徑潛勢圖（圖／氣象局）

更新時間 20:30

蘇拉颱風來襲，30日停班停課一覽：

基隆市>未列入警戒區
台北市>未列入警戒區
新北市>未列入警戒區
桃園市>未列入警戒區
新竹市>正常上班、正常上課
新竹縣>正常上班、正常上課

宜蘭縣>未列入警戒區
花蓮縣>正常上班、正常上課
台東縣>正常上班、正常上課

苗栗縣>正常上班、正常上課
台中市>正常上班、正常上課
彰化縣>正常上班、正常上課
雲林縣>正常上班、正常上課
南投縣>正常上班、正常上課

嘉義市>正常上班、正常上課
嘉義縣>正常上班、正常上課
台南市>正常上班、正常上課
高雄市>正常上班、正常上課
桃源區 停班停課
屏東縣>正常上班、正常上課
獅子鄉、枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉 停班停課

澎湖縣>正常上班、正常上課
連江縣>正常上班、正常上課
金門縣>未列入警戒區

行政院人事行政總處為準。

更新時間 20:30

根據氣象局，中颱蘇拉29日20時的中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約 350 公里海面上，以每小時11轉14公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒 48 公尺，相當於 15 級風，瞬間最大陣風每秒 58 公尺，相當於 17 級。風暴風圈逐漸進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅。

強颱蘇拉逼近台灣 8/29傍晚發布陸警 8/30停班停課一覽
（圖／氣象局）

更新時間 17:50

氣象局於29日17時30分發布中颱蘇拉陸上海上颱風警報。根據氣象局，29日17時，蘇拉在鵝鑾鼻的東南方約 390 公里之海面上，向西北西移動，暴風圈逐漸進入巴士海峽，對屏東及恆春半島構成威脅。

29日晚至30日，台灣沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，尤其東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有4米以上浪高。29日下午起蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風， 30日蘭嶼、綠島及恆春半島將有9至10級強陣風，東南部、新竹以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

強颱蘇拉逼近台灣 8/29傍晚發布陸警 8/30停班停課一覽
中颱蘇拉位置（圖／氣象局）

發布時間 11:20

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）氣象局28日晚間已針對台灣東南部海面、巴士海峽發布海上颱風警報，依目前路徑預估，颱風蘇拉的暴風圈將於今晚接近近海，週三、週四為影響台灣最明顯的時候，東半部、恆春半島首當其衝，明（30）日起整天下雨；週三起至下週一本島和離島都會有長浪的現象，提醒民眾注意。

延伸閱讀：太平洋三颱共舞！台灣8/28發布「蘇拉」海上颱風警報

氣象局簡任技正伍婉華表示，颱風蘇拉在29日8時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約460公里之海面上，往西北再往北北西方向移動，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽及台灣東南部海面將構成威脅。

今天白天大部分地區晴朗炎熱，白天普遍為32至35度，大台北地區、南部近山區及花東縱谷局部地區溫度還會更高一些，有機會達36度以上，中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬並多補充水分。

明日第9號颱風及其外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有陣雨，北部、南部地區及馬祖有局部短暫陣雨，東部、東南部地區及南部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及金門、澎湖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

伍婉華提醒，週三、週四颱風最靠近時候，東半部和南部將整天大雨，花東和南部山區也有局部豪雨機率。隨著週五、週六颱風逐漸遠離台灣，降雨將緩和，但天氣仍不穩定。

隨著颱風逐漸靠近，本島和外島周圍風力也將增強，今日蘭嶼及綠島將有8至9級強陣風，明上午起東南部沿海空曠地區及恆春半島亦將有８至９級強陣風；今、明兩天基隆北海岸、東半部及南部沿海易有長浪發生，明日其他沿海及澎湖、金門、馬祖亦有長浪發生，請民眾注意。

強颱蘇拉逼近台灣 8/29傍晚發布陸警 8/30停班停課一覽氣象局提供
蘇拉
颱風
外圍環流
陣雨
豪雨
降雨

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