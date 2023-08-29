【更新】台北市長蔣萬安上海首站參訪洋山港　15年前蔣孝嚴在此見證兩岸海運直航

更新時間: 2023-08-29 14:38

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長蔣萬安率團參加雙城論壇，抵達上海後首先參訪洋山深水港，這裡是前總統馬英九等多名台灣政要曾參訪之處，蔣萬安父親蔣孝嚴2008年也專程到此見證兩岸海運直航。

蔣萬安與隨同參訪的11名台北市議員今(29日) 上午飛抵浦東機場，由上海市副市長華源接機，隨即轉往洋山港。蔣萬安一行人由上港集團董事長顧金山接待，上海台辦主任鍾曉敏、副主任王立新等陪同。

洋山港是兩岸開通海運直航的起點之一。2008年12月15日，中海集團「新非洲」輪和中遠集團「遠河」輪由洋山港啟程前往高雄港，時任中國國民黨副主席蔣孝嚴專程到上海參加首航啟航儀式，與中國國台辦、交通運輸部、海協會和上海台協等多名代表共同推動首航啟航車鐘。

國民黨榮譽副主席連戰在2006年、前台北市長柯文哲2019年參加雙城論壇時，都曾到訪洋山港。今年4月5日，前總統馬英九訪問中國及祭祖之行，抵達上海時也到洋山港參觀四期工程的自動化碼頭。

洋山港標榜是全球單體規模最大、綜合智慧程度最高的自動化貨櫃碼頭，由自動導引小車（AGV）承擔港區的運輸功能，貨櫃透過數位化控制被放置到指定位置。

台北市長蔣萬安上海首站參訪洋山港 15年前蔣孝嚴在此見證兩岸海運直航

蔣萬安8/29率團赴上海 「雙城論壇」會宋濤？北市府：無此規劃

更新時間: 2023-08-29 12:05

首次發稿: 2023-08-29 11:24

台北市長蔣萬安率團抵達上海 副市長華源、台辦主任鍾曉敏接機



台北市長蔣萬安（左）一行29日上午抵達上海，展開3天2夜雙城論壇參訪行程，上海副市長華源（右）前來接機。（台北市政府提供）中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長蔣萬安今天(8/29)率團前往上海參加台北上海城市論壇，他表示，身為台北市長，有責任為這座城市及國家爭取繁榮發展的契機，唯有維持對話才能維持兩岸穩定。

最新消息指出，蔣萬安一行已於29日上午10時許搭機抵達上海，展開3天2夜雙城論壇參訪行程，前來接機的是上海副市長華源。據中國媒體報導，上海市台辦主任鐘曉敏也到機場迎接。

鍾曉敏隨後並與蔣萬安等人一同搭乘小型巴士到洋山深水港參訪。



蔣萬安首站參訪世界第一集裝箱港口的洋山深水港。蔣萬安父親蔣孝嚴在國民黨副主席任內也來過，上海方有此安排，特具意義。此外，馬英九、國民黨前主席連戰、海基會前董事長江丙坤、台灣民眾黨前臺北市長柯文哲也都曾參訪過。

中國媒體指出，蔣萬安今早從台北松山機場飛往上海浦東機場，上海雖陰雨綿綿，但主客都是好心情。

隨同蔣萬安訪問上海的北市府官員包括，臺北市副市長林奕華、秘書長李泰興、副秘書長王秋冬、參事楊慶輝、顧問兼發言人殷瑋、研考會主委俞振華、都發局長王玉芬、社會局長姚淑文、資訊局長趙式隆、產業發展局長陳俊安、消防局長謝銘鴻、環保局長吳盛忠、教育局長湯志民、辦公室主任王志慶、顏邦峻、政治大學外交系副教授黃奎博。

台灣中央社報導，蔣萬安親自率團赴2023台北上海城市論壇，3天行程除參與論壇，還會考察上海夜經濟、環保等設施，並與台商互動，31日晚間返抵台北。

蔣萬安今上午在松山機場發表啟程前心得時表示，台灣是開放社會，中華民國是民主國家，任何重大政治決策，都有正反不同意見，這是台灣、是中華民國最寶貴的資產，他很感謝，更會珍惜。

而台北是首善之區，蔣萬安稍早在臉書ＰＯ文說，「身為台北市長，有責任把握任何機會，為這座城市的未來，為我的國家，爭取繁榮發展的契機。」

蔣萬安表示，雙城論壇，歷經前市長郝龍斌、柯文哲，歷經前總統馬英九及現任總統蔡英文，無論政黨政治怎麼變化、兩岸關係是順境或逆境，雙城論壇都持續維繫了兩座現代化城市的對話。

蔣萬安說，雙城論壇也在兩岸關係中，傳遞和平的價值與對話的迫切，現階段兩岸關係確實不平靜，是台灣民眾不樂見的；然而，在此同時，兩岸卻又因為兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的架構，可以穩定經貿的綿密互動，而兩岸近來農漁產品銷售及商務的摩擦，則迫切需要對話機制來解決。

蔣萬安指出，這充分說明，兩岸關係的複雜不是三言兩語就能簡化，唯有維持對話的機制、願意對話的誠意，才可以在千頭萬緒中維持兩岸互動的穩定，必須以實際行動，來改變形勢、創造形勢。

蔣萬安說，他是台北市長，是以市長的身分、以市民的集體智慧，在2名前市長經營出來的雙城論壇架構下、在現階段中央法規的規範下，以行動來創造契機，珍惜民主、維護和平、創造繁榮的企圖心，始終不變。

另外，關於颱風蘇拉的影響及北市防災整備工作，蔣萬安說，已交代各局處嚴陣以待，也會與副市長李四川保持密切聯繫、隨時與台北連線。