【537人提告】北檢辦imB詐騙案•曾國緯父子等31人吸金90億遭起訴　鄭文燦等另案偵查

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更新時間: 2023-08-31 14:17

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）im.B詐騙案8/29偵結起訴，聯合報30日於「重磅快評」指行政院副院長鄭文燦是揹著瀆職官司的行政院二把手。鄭文燦辦公室30日表示，北檢起訴im.B的新聞稿顯示，鄭文燦從未涉及詐團行為。

北檢偵辦im.B吸金案，29日起訴主嫌曾國緯集團，並因民眾、民代告發，另案偵查鄭文燦等人。聯合報30日透過「重磅快評」，指稱鄭文燦是揹著瀆職官司的行政院二把手，蔡賴體制墮落。

鄭文燦辦公室透過聲明指出，北檢起訴im.B的新聞稿顯示，鄭文燦從未涉及詐團行為，而國民黨民代今年5月捏造事實到北檢告發，指控鄭文燦接受曾國緯請託關說警界人事，鄭文燦當時就表示不認識曾國緯，沒有往來，也沒有被請託警界人事，且調查局及警政署也曾公開說明鄭文燦沒有涉及im.B案及警界人事關說。

鄭文燦辦公室表示，北檢依據國民黨民代的告發，立他字案調查是否關說警界人事，是正常程序，但國民黨民代的告發，沒有任何事實依據，是真實的惡意，因此鄭文燦已於5月對這些民代提出誹謗告訴。

鄭文燦辦公室說，鄭文燦提告的目的是捍衛清白，讓不實指控在司法過程釐清，且當然有信心，因為真相只有一個，就是他不認識曾國緯，也無涉此事。

鄭文燦批評，聯合報在偵查程序尚未完成、沒有任何證據、也沒有被起訴的情況下，就可以直接說被告發者是「揹著瀆職官司」，法律素養令人不敢苟同。

鄭文燦重申，不認識曾國緯，也沒有往來，更沒有涉入詐團行為，也沒有受曾國緯請託關說警界人事，他的立場坦蕩蕩，當然會完全配合司法單位釐清，把事實攤在陽光下。

鄭文燦辦公室臉書聲明截圖如下:

更新時間: 2023-08-29 16:30

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）北檢偵辦imB吸金案，查出主嫌曾國緯等人吸金90億餘元，還把騙來的「救命錢」委託前政院顧問陳振坤藏匿，今天(29日) 依銀行法等罪起訴集團共31人。至於鄭文燦等人，北檢另案偵查中。

北檢指出，曾出席曾國緯集團宴會及被控喬人事案的行政院副院長鄭文燦，及疑似接受曾國緯集團無償供應房產、車子的民進黨立委陳歐珀等多名藍營、綠營政治人物，因均被民眾、民代告發，仍列為被告，並分他字案偵查中。

imB平台去年無法按期發放利息，今年4月10日部分投資人未收到利息，而成立自救會群組，並陸續向檢警調單位檢舉，也找上民代陳情，全案因而曝光。

檢方追查出，曾國緯等人為獲悉自救會後續動作，暗中加入自救會群組，並找上與曾國緯友好的前行政院顧問陳振坤協助隱匿犯罪所得、出脫桃園房產。

陳振坤提供他名下宜蘭、羅東旅館等處，供曾國緯等人藏放最後的「救命錢」，包含多件名牌精品、高檔名酒與高價藝術品。

此外，檢方今年發動數波搜索時查出，曾國緯、張淑芬藏匿於宜蘭，但曾國緯因酒駕遭警方攔查，卻要自己的司機冒名頂包，而遭到判刑；而共犯、新竹營運處長陳振中藉由與妻子假離婚，來移轉財產給妻子，規避後續扣押與求償。

檢方估算，曾耀鋒等人自105年6月29日起至112年5月2日止，總計吸金高達新台幣90億916萬8900元。

中央社引述北檢指出，本案扣得曾國緯等人的現金及存款與變價後之不法所得共2356萬5261元、保險契約債權627萬900元、股票328萬2531元、土地62筆與建物16筆（總計公告現值為5億6428萬2655元），並宣告沒收、追徵。

檢察官認為，曾國緯以「I'm bank」自詡為銀行，雖然獨自自白犯行，但沒有女友與公司幹部等31人的分工合作，不可能完成犯行，還能佯裝金融創新外觀、隱匿犯罪所得，因此向法院建請從重量刑。

首次發稿: 2023-08-29 15:23

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）北檢偵辦imB吸金案，認定曾國緯父子等31人吸金90億元，今天(29日) 提起公訴。至於主播盛竹如罪嫌不足，處分不起訴，曹姓調查官遭控刑事瀆職部分簽結，並由權責機關送行政懲處。

網路借貸媒合平台imB傳出以「假債權、真吸金」手法詐騙民眾資金，刑事局今年5月3日到桃園等地執行搜索，並拘提平台負責人曾男（左）等8嫌到案，4日下午移 送台北地檢署。(中央社檔案照片)

檢察官認為，因幫助曾國緯（本名曾耀鋒）拍攝廣告影片的主播盛竹如，被投資人認為是詐欺共犯，但難認盛竹如拍攝時知悉imB平台有違法情事，也未見盛竹如參與平台投資或擔任公司幹部，罪嫌不足，因此予以不起訴處分。

此外，當時調查局官員遭告發參與imB平台投資，並以職務身分要求優先領回本金即吸取利息，以換取調查官不立案偵辦，而涉有瀆職等情事。

檢察官追查，曹姓調查官投資imB平台1200萬餘元，並無施壓平台人員，曹男今年4月24日收受最後一筆8萬餘元利息時，當時尚未獲悉imB平台發生問題，並無以職務身分要求支付本金或利息，換取調查局不立案等情事。

檢察官認為，曹男曾向父親、妻子推廣投資imB平台，並從中分得1%佣金約2萬餘元，但無法構成銀行法向多數人或不特定人的法律要件；不過曹男身為公務員，卻兼職收取業務佣金，仍有違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範等情事，因此由權責機關送行政懲處。

台北地檢署起訴指出，曾國緯（本名曾耀鋒）前因槍砲案件，經法院判決有罪確定，並經桃園地檢署發布通緝在案，然因未到案遭通緝，並央求父親曾明祥掛名台灣金隆科技股份有限公司負責人，曾國緯為實際負責人。

根據中央社，台北地檢署起訴書指出，網路借貸媒合平台imB自民國104年起成立經營，由主嫌曾國緯與女友張淑芬共同成立，由父親曾明祥掛名台灣金隆科技股份有限公司負責人。

檢方查出，曾國緯等人藉由媒合不動產借貸進行債權認購來吸收資金，並指示詐團幹部認購債權，以製造債權活絡假象，再由平台每月支付投資人利息，但從去年起未依約支付利息及償還本金，使投資人血本無歸。

檢方估算，曾國緯等人藉此吸金超過新台幣90億916萬8900元（目前提告投資人為537人，投入資金共計17億4090萬5142元）。

檢方認為，曾國緯等人無視政府不得經營收受存款之禁令，危害國家金融政策之推行及妨害金融交易秩序甚鉅，於偵查中企圖迴護其他共犯，依違反洗錢防制法、銀行法、組織犯罪防制條例及詐欺等罪嫌提起公訴，並向法院建請從重量刑。

【537投資人提告】北檢偵辦imB詐騙案 曾國緯父子等31人吸金90億提起公訴