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淡北道路2023年底動工 台北捷運將縮短班距

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/29 09:44
淡北道路模擬圖。（新北市新工處提供）

淡北道路模擬圖。（新北市新工處提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）延宕27年的「淡北道路」力拚今年底動工，工期約5年半，針對民眾擔心施工期間可能造成交通黑暗期，新北市政府工務局表示，中央已經和雙北市政府攜手建立合作平台，對於施工中、完工後的交通都有完整的配套措施，未來也會持續不間斷關注區域車流變化，進行滾動調整因應措施。

台2線竹圍到紅樹林一帶，因車道數量縮減，車道容量難以負荷龐大交通量需求，加上沿線路口號誌眾多，因此每逢尖峰時段就塞爆回堵，經常發生救護車被卡在車陣之中險象環生的畫面，嚴重影響民眾交通與生命安全。被淡水人稱為「救命道路」的「淡北道路」採外環道路方式闢建，解決淡水前後兩端車道不平衡問題，讓通過性與地區性車輛分流，解決台2線塞車問題。

新北市政府工務局表示，淡北道路工程招標歷經兩次流標後，順利於7月5日開資格標，最終是榮工工程股份有限公司經過評選成為最有利標的合格廠商，並於7月25日辦理決標，接著將在完成訂約程序後儘速於今年底動工。

「淡北道路」全長5.45公里，規劃為雙向四車道，未來開放公車行駛並設置智慧交控設備，提升公共運輸的發展，除了可有效紓解台2線竹圍路廊的交通瓶頸外，未來將串聯臺北市「福國路延伸工程」，提供往來雙北的快捷路廊，並且促進「北投士林科技園區」的開發。

淡北道路工程在上個月決標後，市府力拚今年底動工目標，而對於民眾擔心施工期間將面臨交通黑暗期的問題，新工處長王益翔說明，在淡北道路施工期間公共運輸的部分，已協調台北捷運公司將淡水站平日上午尖峰的發車班距縮短為平均5分30秒，目前該區段服務供給高於現況實際搭乘需求；另外公車如有運能不足，將協調客運業者機動調整公車班距及增開班次，民眾如有搭乘跳蛙公車需求，可以利用手機APP登記申請，達到一定人數後即可開通路線服務，滿足通勤、通學需求。

有關交通管理的方面，雙北市已超前佈署在淡北道路周邊路段建置智慧交通管理路網，範圍含蓋北投大度路、士林環河北路、淡水民權路、八里龍米路等路段，運用智慧運輸科技即時監控車流狀況，並由公路總局與台北市、新北市交控中心成立三方合作平台，未來若大度路車流量達到一定程度時，將啟動交通管制機制，搭配北台灣智慧交控系統，導引車輛改行淡江大橋，平均分流車輛。

至於前行政院院長蘇貞昌要求新北市政府規劃增建關渡新橋，從台北關渡銜接到新北五股，新工處長王益翔表示，目前正在進行可行性評估中。
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