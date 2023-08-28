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藍皮列車北台灣期間限定「藍皮文博號」8/30開賣

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/28 20:24
文化部所屬國家鐵道博物館籌備處推出「藍皮文博號 －文化走讀藍皮記憶」專列行程。（圖／文化部、中央社）

文化部所屬國家鐵道博物館籌備處推出「藍皮文博號 －文化走讀藍皮記憶」專列行程。（圖／文化部、中央社） (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）2023臺灣文博會將於9月22日開幕，作為今年一大亮點，國家鐵道博物館籌備處自9月9日起，連續9天推出「藍皮文博號─文化走讀藍皮記憶」專列行程，提前為活動暖身，8月30日上午10點即將開賣。

文化部長史哲表示，鐵博作為本次文博會五大主展館之一，為凸顯文博會「打開」精神，鐵博將提前曝光目前修復及籌備重要成果。首度在北部開行的藍皮文博號在文博會前搶先登場，除了具體展現鐵博研究、展示等的博物館專業，更將邀請大眾跟著許多臺灣人記憶中的經典電影，進行一趟專屬的走讀之旅。

文化部指出，本次「藍皮文博號─文化走讀藍皮記憶」專列開行於宜蘭線，將以臺鐵藍皮車隊結合展覽車廂，展出文博會特展「流動的往事：景框內外的藍皮記憶」內容精華。

沿途站點規劃文化觀光走讀活動、搭配《悲情城市》、《看海的日子》及《練習曲》等電影中的海岸風光，以及首度推出的鐵博特色便當，邀請民眾一起創造專屬的藍皮鐵道記憶。

鐵博指出，行程將於9月9日下午起至9月17日每日開行，每班乘客160人，上、下午各開行1班次。上午班次以南港站為起點，中途停靠猴硐及大里站，至宜蘭站結束。下午班次自宜蘭站出發，中途停靠頭城及瑞芳站，至南港站結束。每人單程票價為新臺幣450元，包含搭乘藍皮列車的宜蘭線走讀、中途停靠車站（猴硐或頭城）週邊的街區文史走讀行程，以及特別開發的鐵博特色便當。

「鐵博特色便當」由鐵博與臺鐵局雙方合作統籌策劃，菜色結合臺北鐵路餐廳及車勤部七堵餐務室兩大人氣主菜─紹興雞腿及櫻桃鴨，搭配清爽鮮美筊白筍、豆苗等季節時蔬，便當外盒更以藍皮柴油客車造型呈現，巧妙融合藍皮柴油客車記憶與美食。

「藍皮文博號─文化走讀藍皮記憶」專列使用車輛，為鐵博籌備處2020年協助臺鐵局於車輛修復期間調研及考證的成果，自2021年起由雄獅旅行社承攬，固定行駛於臺鐵南迴線運行藍皮解憂號旅程。首度於北部開行的專列車票將自8月30日上午10點在雄獅旅行社官方網站及實體門市同步開賣。
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