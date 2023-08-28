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被控間諜罪遭中國關4年 澳籍華裔作家楊恆均：怕死在牢中

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/28 19:20
澳籍華裔作家楊恆鈞與妻子袁小靚（圖／美聯社）

澳籍華裔作家楊恆鈞與妻子袁小靚（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）已被中國強行關押四年半的澳洲籍華裔作家楊恆均，近日傳出健康出了問題，他向家人發出無言的吶喊：恐怕會死在獄中。

路透美聯社報導，今年58歲的楊恆均，有「民主小販」之稱，在網路經營關於中國時事與國際關係的部落格。在紐約工作的他，2019年1月，與妻子與繼女抵達廣州時，遭有關當局帶走，此後便在北京被拘留至今。

他疑涉間諜罪，於2021年5月在北京出庭應訊，但審判不公開，也未揭露更多細節。他矢口否認為美國或澳洲進行間諜活動，判決已推遲10次，下一次訂於10月。

他的朋友、在雪梨科技大學任職的學者馮崇義透露，澳洲駐北京使館人員25日探視楊恆均，得悉他的腎臟長了一顆10公分的囊腫。醫生表示除非太過疼痛、破裂流血，否則無須處理。他擔憂再這麼拖下去，可能會死於獄中，再無機會向外界說出真相，甚至打算留下遺書。

馮崇義呼籲澳洲政府加大介入力道，促北京放人，至少讓楊能得到保外就醫的機會，否則有可能死得不明不白。「我怕他們會用藥物下手，若惡化到需要手術，光是手術就可能要了他的命。」

楊曾向友人表示，對網路一篇文章感到憂心。該文章指控他於1980年代在上海當交換學生時，曾被美國中情局（CIA）吸收，從事間諜活動。他極力否認了此一說法。

楊被關押的背景，正值澳中關係不睦時。澳洲政府多次強調，這些年以來，只要一有機會，就會向中交涉，要求釋放楊恆均與另一名因涉國安罪而被羈押三年多的澳籍華裔記者成蕾。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）28日表示，會於9月在印度的G20峰會中，再向中國領導人習近平就楊的健康問題提出關切。

48歲的成蕾，原服務於中國環球新聞網，2020年被拘捕，她同樣於去年被不公開審判，同樣至今仍苦苦等候判決。今年8月11日，成蕾遭拘禁滿三年，她首度公開發聲，透過一紙公開信向外界訴說其慘況。成蕾表示，在牢房中，陽光透過窗戶照進來，一年能站在陽光下的時間，只有10小時。三年來，她沒見過一棵樹。
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