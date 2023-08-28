南韓貓熊「福寶」明年將滿四歲　愛寶樂園透露正與中國協商歸還日期

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓愛寶樂園透露，近日已開始與中國方面就歸還大貓熊「福寶」一事進行協商，飼育員也表示因知道總有一天會與福寶分開，因此沒有太大的遺憾。

福寶目前居住於三星集團所屬的愛寶樂園，是南韓國內第一隻自然受孕產下的貓熊，愛寶樂園的用心經營與飼育員的用心照護，讓福寶成了全世界最出名的貓熊之一，甚至還為福寶出書，佔據南韓書籍銷售排行榜。

根據中國租借大熊貓規定，海外出生的大熊貓必須在4年內返還中國，而福寶即將在明年7月滿4歲，愛寶樂園園長鄭東熙（音譯）在24日表示，在福寶上個月（7月）滿三歲時，就已開始與中國方面進行返還協商，但目前尚未得到具體答覆。

不過，園長透露，福寶的父母「愛寶」及「樂寶」先前是在3月從中國運送至南韓的，考慮到5月至7月天氣較熱，因此預計返還時間可能會是在2月至4月。

許多福寶的粉絲都對於福寶即將與飼育員分開感到不捨，飼育員之一，被粉絲稱為「姜爺爺」、「姜寶」的姜哲遠（音譯）在發佈會中對此說道，以大家的立場來看，雖然不想把福寶送到中國，但從福寶的立場來看，去中國找另一半或許會更幸福。

姜哲遠也說道，他在第一次見到福寶時就很清楚，總有一天會送他回去，因此沒有太多的遺憾，他也相信，中國的飼育員會在物質上及精神上幫助福寶適應環境。

飼育員在炎炎夏日為福寶鋪冰床