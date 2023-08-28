天成文旅華山町餐酒館 包場式尾牙春酒專案 同場加映查沛彤《旅途》創作個展

為滿足下半年度各大公司行號尾牙春酒的需求，天成文旅-華山町餐酒館推出「包場式尾牙春酒專案」，自即日起至2024年3月31日，百匯自助餐每位1,000元起+10%，平日週一至週四滿40位、假日週五至週日滿50位，即可以包場方式舉辦自助式饗宴，席間3小時精緻餐點無限量供應，10月31日前完成訂金支付再享早鳥禮遇法國克萊喜水蜜桃風味氣泡酒兩瓶免費贈，盡享歲末年終歡樂食光！同步邀請藝術家查沛彤於一樓大廳展出《旅途》創作個展，20件療癒畫作結合「動物」與「大眼睛」元素，而為旅館創作的《歡聚時光》是以代言人寶比為意象，闡述旅行途中對生命本質堆疊的美好印記。《未滿18歲禁止飲酒》
華山餐酒館包場式尾牙春酒自專案推出以來好評不斷，主廚團隊匯聚多道創意特色料理，專案餐價分別有每人每位1,000元+10%、1,100元+10%以及1,300元+10%三種價位，無論是翻轉食玩創意的火山卷，還是人氣招牌必點的披薩與義大利麵，或是匯聚各國料理的德國豬腳、英式炸魚、義式香料烤蔬菜或是法式脆漿薯條等美饌佳餚，依照選擇的餐價專案皆可一次滿足，席間提供咖啡、茶、果汁暢飲，每位另加299元+10%即可享啤酒暢飲，飽足又豐盛的美饌佳餚為歲末盛宴畫下完美。
看展已成消費者期待，本期展覽邀請畢業於台藝大美術學系的畫家查沛彤展出20件療癒畫作，本身是美術老師的查查擅長複合媒材與丙烯顏料創作，利用插畫與超現實風格傳達創作理念，「動物與眼睛」是她創作的核心元素，一雙水汪大眼不單只是可愛的象徵，背後更有著「輸出與接受」的符號代表，藉此傳達她對於事物的感受，讓「敘說」有更多有趣的想像空間，查查熱忱的表示：「本次展出作品不乏看出以成雙成對似雙胞胎形貌的創作，透過塑造兩個相似的個體正反兩面體現出不同時期的自己，透過觀者的解讀，共同賦予作品生命，藉由藝術連結彼此。」《旅途》即日起至2023年10月23日免費參觀，包含獨家為華山町所打造的《歡聚時光》首次亮相，歡迎喜愛藝術的朋友親臨現場感受查查內心的藝想世界。
天成飯店集團品牌行銷公關行銷長趙芝綺表示：「華山町餐酒館別具特色的美式無梁板建築，舒適的空間是企業團體包場，派對、展演與發表會的最佳選擇，尾牙春酒專案平日達40位即可輕鬆包場，特色佳餚以解構再融合的料理手法深受年輕族群的喜愛，小型尾牙春酒的市場詢問度相對踴躍，整體業績預估可比去年同期約莫成長1-2成。」