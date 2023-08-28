天成文旅華山町餐酒館 包場式尾牙春酒專案 同場加映查沛彤《旅途》創作個展

為滿足下半年度各大公司行號尾牙春酒的需求，天成文旅-華山町餐 酒館推出「包場式尾牙春酒專案」，自即日起至2024年3月31 日，百匯自助餐每位1,000元起+10%，平日週一至週四滿4 0位、假日週五至週日滿50位，即可以包場方式舉辦自助式饗宴， 席間3小時精緻餐點無限量供應，10月31日前完成訂金支付再享 早鳥禮遇法國克萊喜水蜜桃風味氣泡酒兩瓶免費贈， 盡享歲末年終歡樂食光！同步邀請藝術家查沛彤於一樓大廳展出《 旅途》創作個展，20件療癒畫作結合「動物」與「大眼睛」元素， 而為旅館創作的《歡聚時光》是以代言人寶比為意象， 闡述旅行途中對生命本質堆疊的美好印記。《未滿18歲禁止飲酒》

華山餐酒館包場式尾牙春酒自專案推出以來好評不斷， 主廚團隊匯聚多道創意特色料理，專案餐價分別有每人每位1, 000元+10%、1,100元+10%以及1,300元+ 10%三種價位，無論是翻轉食玩創意的火山卷， 還是人氣招牌必點的披薩與義大利麵， 或是匯聚各國料理的德國豬腳、英式炸魚、 義式香料烤蔬菜或是法式脆漿薯條等美饌佳餚， 依照選擇的餐價專案皆可一次滿足，席間提供咖啡、茶、果汁暢飲， 每位另加299元+10%即可享啤酒暢飲， 飽足又豐盛的美饌佳餚為歲末盛宴畫下完美。

看展已成消費者期待， 本期展覽邀請畢業於台藝大美術學系的畫家查沛彤展出20件療癒畫 作，本身是美術老師的查查擅長複合媒材與丙烯顏料創作， 利用插畫與超現實風格傳達創作理念，「動物與眼睛」 是她創作的核心元素，一雙水汪大眼不單只是可愛的象徵， 背後更有著「輸出與接受」的符號代表， 藉此傳達她對於事物的感受，讓「敘說」有更多有趣的想像空間，查 查熱忱的表示：「本次展出作品不乏看出以成雙成對似雙胞胎形貌的 創作，透過塑造兩個相似的個體正反兩面體現出不同時期的自己， 透過觀者的解讀，共同賦予作品生命，藉由藝術連結彼此。」《 旅途》即日起至2023年10月23日免費參觀， 包含獨家為華山町所打造的《歡聚時光》首次亮相， 歡迎喜愛藝術的朋友親臨現場感受查查內心的藝想世界。

天成飯店集團品牌行銷公關行銷長趙芝綺表示：「 華山町餐酒館別具特色的美式無梁板建築， 舒適的空間是企業團體包場，派對、展演與發表會的最佳選擇， 尾牙春酒專案平日達40位即可輕鬆包場， 特色佳餚以解構再融合的料理手法深受年輕族群的喜愛， 小型尾牙春酒的市場詢問度相對踴躍， 整體業績預估可比去年同期約莫成長1-2成。」