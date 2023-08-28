新北、宜蘭攜手國立宜蘭大學　新宜技職聯盟正式成立

新北市教育局、宜蘭縣教育處攜手國立宜蘭大學於今( 28)日舉辦成立「新宜技職聯盟」儀式，新北市號召轄內23所公 私立技術型高中、國立宜蘭大學、宜蘭縣4所職探中心及5所技術型 高中建立「新宜技職聯盟」， 將智慧科技與先進工程知識與技術導入新北市及宜蘭縣各校， 打造從國小、國中、高中職到大學， 從職業試探到高等人才培育聯盟。

教育局表示，宜蘭大學是傳統技職學校起家， 將開啟新北技職學生自發創新與產學跨域的整合能力。 宜蘭大學除無人機領域外，推動的人工智慧、物聯網、 綠能科技等新興領域的產學資源， 都讓技職師生學習與業界接軌的最新專業知識技能， 也期待在宜蘭大學智慧科技及先進工程基底資源下， 進一步拓展與宜蘭縣技職學校及國中小職業試探合作及交流， 達到雙贏的效果。

「新宜技職聯盟」是由國立宜蘭大學工學院李欣運院長、 電機資訊學院吳德豐院長發起。李院長表示， 歡迎新北市技高學生來到離家近且環境優美， 設備先進的宜蘭大學就讀，學習與業界接軌的最新專業知識技能， 提升跨領域解決問題的能力，進而順利升學與就業， 對於新北市與宜蘭縣跨縣市共育技職人才將發揮關鍵影響力。 吳德豐院長也表示，宜蘭大學將在課程、模擬面試、 營隊和專題指導等與新北市技高密切合作， 也將安排新北技高教師參訪、教學觀摩、講座及課程發展， 宜蘭大學願意擔任「新宜技職聯盟」的重要橋梁。

宜蘭縣教育處副處長謝麗蓉表示，「新宜技職聯盟」除了可鏈結技高 及大學外，也向下扎根至國中，特別率領礁溪國中吳錫傳、 宜蘭國中張秀梅及蘇澳國中楊乃光等3所職探中心校長共同見證聯盟 的成立，同時邀請國立宜蘭高商、羅東高工、羅東高商、 蘇澳海事及頭城家商等5校代表，在未來聯盟的資源共享下， 相信不論是國中生的適性發展或是技高生的專業培育， 都可共育兩縣市頂尖人才。

淡水商工校長于賢華說，學校園藝科每年都有學生至宜蘭大學就讀， 且學校資源豐富，透過這次合作， 未來將鼓勵學生利用寒暑假到宜蘭大學進行實驗探究課程， 同時邀請宜蘭大學教授至學校指導，引進最新產業及高端教育資源， 不論就業及升學打造學生雙贏未來。

全國第一所推動AI科技人才培育中心的泰山高中校長孔令文表示， 未來期待以宜蘭大學智慧科技及先進工程為基底資源， 與宜蘭縣技高合作培育具有人工智慧、 智慧農業及大數據管理的人才，共育臺灣未來競爭力。

教育局強調，新北市2023至2026年以4年8億翻倍經費推動 全國首部「New Top World世界頂尖人才」技職教育政策白皮書， 推動新北大教育策略，邀請大專校院與新北市各級學校合作。 此次正式成立「新宜技職聯盟」，鏈結新北市和宜蘭縣， 期待未來更多跨縣市、領域的產官學攜手為臺灣培育世界頂尖人才。

新宜技職聯盟成立儀式，國立宜蘭大學電機資訊學院吳德豐院長(由左至右)、張明文局長、宜蘭縣教育處謝麗蓉副處長、國立宜蘭大學工學院李欣運院長。(新北市教育局提供)