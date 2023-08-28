烏龜飼主快洗手！美國CDC警告：26人染沙門氏菌腹瀉發燒 源頭指向寵物龜

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）日前發布一則不尋常警告，提醒民眾「千萬不要親吻烏龜」；你也許會納悶：誰會親烏龜？但事實上有許多孩童去公園或動物園遊玩後，因與烏龜親密接觸後而感染沙門氏菌，總計26人染病，9人入院治療。

根據美國CDC發布的警告，這一波與烏龜有關的沙門氏菌疫情，共造成26人染疫、9人住院，這些病例分布在全美11州，其中又以田納西州共6例最多。據衛生單位疫調後發現，這一隻隻看似不具殺傷力的可愛小動物–烏龜竟是感染源頭。

CDC解釋，沙門氏菌主要宿主是爬蟲動物、兩棲動物或家禽，通常會在牠們消化道中存活，因此家中飼養小烏龜看似健康又乾淨，但其糞便是帶有沙門氏菌，很容易污染到牠們的身體、生活的水缸、容器和飼養環境等生活空間。

因此CDC提醒民眾千萬不要親吻或擁抱烏龜，也不要在烏龜的活動範圍飲食，並讓家中烏龜遠離廚房、食物儲物櫃等會儲存食物或烹調食物的地方。同時，在接觸或餵食烏龜，以及清潔海龜的水缸、活動區域等地方後，務必立即用肥皂和水徹底洗手，以及更換乾淨衣物。

此外，CDC強烈建議，家中成員若有5歲以下幼童、65歲以上長者或免疫力較弱的族群的話，並不適宜飼養身上可能帶有沙門氏菌的烏龜；此外，也應避免親吻貓、狗、蜥蜴、雞、鴨和刺蝟等高風險動物。

據資料顯示，感染沙門氏菌的潛伏期為6至72小時，平均為18至36小時。主要症狀為腹瀉、血便、腹痛、發燒（高燒維持在38至40℃）、噁心、嘔吐；一般來說，症狀持續2至3天後會痊癒，但有5%的人會成為帶菌者。死亡率為1%以下。