Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

烏龜飼主快洗手！美國CDC警告：26人染沙門氏菌腹瀉發燒 源頭指向寵物龜

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/28 17:11
根據美國CDC發布的警告，這一波與烏龜有關的沙門氏菌疫情，共造成26人染疫、9人住院。（圖／pixabay）

根據美國CDC發布的警告，這一波與烏龜有關的沙門氏菌疫情，共造成26人染疫、9人住院。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）日前發布一則不尋常警告，提醒民眾「千萬不要親吻烏龜」；你也許會納悶：誰會親烏龜？但事實上有許多孩童去公園或動物園遊玩後，因與烏龜親密接觸後而感染沙門氏菌，總計26人染病，9人入院治療。

根據美國CDC發布的警告，這一波與烏龜有關的沙門氏菌疫情，共造成26人染疫、9人住院，這些病例分布在全美11州，其中又以田納西州共6例最多。據衛生單位疫調後發現，這一隻隻看似不具殺傷力的可愛小動物–烏龜竟是感染源頭。

CDC解釋，沙門氏菌主要宿主是爬蟲動物、兩棲動物或家禽，通常會在牠們消化道中存活，因此家中飼養小烏龜看似健康又乾淨，但其糞便是帶有沙門氏菌，很容易污染到牠們的身體、生活的水缸、容器和飼養環境等生活空間。

因此CDC提醒民眾千萬不要親吻或擁抱烏龜，也不要在烏龜的活動範圍飲食，並讓家中烏龜遠離廚房、食物儲物櫃等會儲存食物或烹調食物的地方。同時，在接觸或餵食烏龜，以及清潔海龜的水缸、活動區域等地方後，務必立即用肥皂和水徹底洗手，以及更換乾淨衣物。

此外，CDC強烈建議，家中成員若有5歲以下幼童、65歲以上長者或免疫力較弱的族群的話，並不適宜飼養身上可能帶有沙門氏菌的烏龜；此外，也應避免親吻貓、狗、蜥蜴、雞、鴨和刺蝟等高風險動物。

據資料顯示，感染沙門氏菌的潛伏期為6至72小時，平均為18至36小時。主要症狀為腹瀉、血便、腹痛、發燒（高燒維持在38至40℃）、噁心、嘔吐；一般來說，症狀持續2至3天後會痊癒，但有5%的人會成為帶菌者。死亡率為1%以下。
烏龜
爬蟲類
沙門氏菌
腹瀉
發燒
美國CDC

相關新聞

台灣真實案例！維他命C補過頭 糞便潛血呈「偽陰性」 大腸癌找上門仍不自知
台灣真實案例！維他命C補過頭 糞便潛血呈「偽陰性」 大腸癌找上門仍不自知
2023/08/21 17:15
天熱想吃冰消暑？美國知名冰淇淋驗出李斯特菌 FDA發出召回通知
天熱想吃冰消暑？美國知名冰淇淋驗出李斯特菌 FDA發出召回通知
2023/08/16 11:36
520人食物中毒！食藥署：桃園忠貞市場越南法國麵包攤商3食品驗出沙門氏菌
520人食物中毒！食藥署：桃園忠貞市場越南法國麵包攤商3食品驗出沙門氏菌
2023/08/09 15:48
與屎共游？世界鐵人三項賽後57名選手上吐下瀉 英國海域驗出驚人大腸桿菌菌落
與屎共游？世界鐵人三項賽後57名選手上吐下瀉 英國海域驗出驚人大腸桿菌菌落
2023/08/08 17:27
漢生病再起？美國CDC示警 恐已在佛羅里達州中部流行 延誤就醫會失明、鼻樑塌陷
漢生病再起？美國CDC示警 恐已在佛羅里達州中部流行 延誤就醫會失明、鼻樑塌陷
2023/08/03 17:50

更新時間 : 2023-08-28 19:45 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包
2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包
韓劇「災後調查日誌2」自第五集正式開始？吳義植加入國科搜成主線之一
韓劇「災後調查日誌2」自第五集正式開始？吳義植加入國科搜成主線之一
【持續更新】郭台銘宣布獨立連署參選 ：強調在野整合、矢言帶來台灣海峽50年和平
【持續更新】郭台銘宣布獨立連署參選 ：強調在野整合、矢言帶來台灣海峽50年和平
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
【分析】日本福島核處理水排海究竟是否有害?　德國有學者稱「喝一杯也沒事」？！
【分析】日本福島核處理水排海究竟是否有害?　德國有學者稱「喝一杯也沒事」？！
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白
〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白
日本福島核廢水入海　美國首次公開表達支持
日本福島核廢水入海　美國首次公開表達支持
「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？
「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？