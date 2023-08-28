9月2日起連續4日甘藷展售會　新北達人傳授挑甘藷秘訣

目前正是品嘗甘藷的好時節，9月2日至3日於臺北捷 運善導寺站「臺北希望廣場」，以及9月4日至5日於捷運府中站「 板農活力超市廣場」一連舉辦4日「新北健康三寶甘藷」展售會， 現場提供最新鮮優質生鮮甘藷以及各式甘藷加工商品任君挑選， 新北市農業局推薦喜歡甘藷香甜滋味的朋友們可要好好把握機會購買 喔。

近年國人重視健康養生議題，新北市將三種農產品—綠竹筍、 甘藷及山藥，整合為「新北健康三寶」品牌，推廣健康原味食材， 獲得熱烈迴響，現在正是甘藷最美味的季節。 金山區為新北市最大甘藷產區，精選高品質甘藷苗， 加上得天獨厚自然環境，成功打響金山甘藷名號， 其中金山主要種植紅心臺農66號甘藷，部分區域種植黃心臺農57 號甘藷，臺農66號甘藷含有豐富的β-胡蘿蔔素及纖維素B1、B 2、C，甜度高、質地細緻、風味香濃，臺農57號甘藷則富含粗纖 維及膳食纖維，口感鬆軟綿密， 兩種甘藷都是兼具美味與營養的聖品。9月2、3、4、5日展售會 皆有販售最新鮮的金山甘藷，以及各式甘藷加工商品，最低優惠79 折起，如深受健身族群喜愛的冰烤地瓜優惠價2包300元(原價1 包179元)、老少咸宜唰嘴的甘藷酥優惠價3包200元(原價1 包79元)、Q彈美味的甘藷關廟麵優惠價2包200元(原價1包 115元)、營養滿分的甘藷養生麵條優惠價3包100元(原價1 包37元)及甘藷養生麵線優惠價2包150元(原價1包95元) 等，讓消費者可以多元化地享受甘藷的好處。此外， 現場還有販售其他特色農產品，如山藥、青農程英哲蜂蜜及果醬等， 讓民眾可以一次買足北海岸的好滋味。

連續多年參加展售會的甘藷產銷班達人高文恭表示， 今年甘藷生長期氣候穩定雨水充足，收穫甘藷品質優異， 金山甘藷不管是煮、烤、炸、做成湯或甜點， 都能展現出不同的美味， 另外也分享挑甘藷的秘訣是選外型橢圓飽滿、表皮光滑無裂痕， 沒有發芽的甘藷口感較好，歡迎民眾到展售會選購。 金山地區農會總幹事吳茂坤也表示， 感謝市府與農會大力合作推廣金山甘藷， 讓民眾看到甘藷就想到金山，除了展售會以外，農會官方網站、 超市及展售中心均有販售，歡迎大家趁產季品嘗甘藷的甜蜜滋味。

新北市農業局長李玟表示，農業局秉持「農業健康市/式」理念， 積極輔導農會推出優質農特產品，「新北健康三寶」綠竹筍、甘藷、 山藥都是健康食材，邀請大家一同品嚐當季當令甘藷的美味。 此外農業局協助農會拓展通路，利用農會超市、 社區小舖及希望廣場等通路，穩定農友收益， 也讓市民朋友透過多元通路輕鬆購買新北農特產品，創造產銷共好。

購買資訊：

金山地區農會官方網站：https://www. kingsan.com.tw/index.php? cPath=17_49&osCsid= e1bogtrdl6p2n6vrv3emidb4l3

新北市政府農業局提供