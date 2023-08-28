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土地銀行攜手中山附醫　首創台灣Pay繳醫藥費

By 台灣英文新聞
2023/08/28 17:07
土地銀行提供

土地銀行提供

自新冠疫情後，行動支付大行其道，現在用台灣Pay繳醫藥費，「掃碼」一下就能完成。土地銀行自今年8月起宣布攜手中山醫學大學附設醫院，透過強強合作，提供中山附醫的繳費系統增設「台灣Pay」行動支付方式，首創台灣Pay應用在醫療院所案例，有效擴大行動支付生活圈。

土地銀行指出，過去患者或家屬需親自到醫院櫃檯繳費，往往要花費時間等待批價流程與繳費，近年隨各大醫院啟動網頁繳費、「醫指付」和醫院自行開發之APP，已有效解決「繳費距離」及「排隊時間」兩大難題，目前多數醫院皆能線上以信用卡方式繳費，大幅縮短等候時間、降低接觸現金。

為進一步擴大行動支付生活圈，土地銀行本次透過異業合作，將台灣Pay繳費(綁定金融卡或信用卡皆可)應用在中山醫學大學附設醫院，創下台灣Pay運用在醫療院所首例並簡化繳費流程，即使民眾沒有帶錢包亦能完成繳費，大幅提升行動支付便利性。

為落實國發會督導的「2025年行動支付普及率9成計畫」、「數位經濟躍升行動計畫」並響應零接觸多元支付方式，土地銀行不僅推出「土銀行動Pay」提供行動支付服務，同時也和一卡通MONEY、街口支付、icash Pay、橘子支付、全支付、悠遊付、歐付寶、全盈支付等電子支付機構合作推動「約定連結存款帳戶付款服務」，積極運用異業合作模式切入國內民生消費、交通、生活繳費等各項支付場域，全力衝刺行動支付政策目標。

另土銀也提供個金單一服務平台，整合個金商品瀏覽、信貸試算、線上申辦貸款及信用卡、信用卡相關交易等各類個人金融業務，2022年瀏覽土銀個金單一服務平台人次年增約25％，去年勞工紓困貸款有5萬多筆使用人次，也通通都在線上作業。土銀的個金單一服務平台也提供線上申請授信條件變更功能，2023年更進一步新增信用卡開卡及掛失等功能。

土地銀行身為百分百國營銀行，近年積極發展金融科技（FinTech）與數位金融服務創新轉型，包括行動支付、行動銀行、數位存款、線上申貸業務、手機門號轉帳、台灣Pay紅利積點、個金單一服務平台等服務，並持續與各電子支付機構合作。土地銀行秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」經營理念，持續提供客戶多元化且完整的金融服務。

更新時間 : 2023-08-28 19:45 GMT+08:00

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