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臺灣企銀舉辦失智症VR體驗　打造友善金融服務

By 台灣英文新聞
2023/08/28 17:05
臺灣企銀落實「信託2.0計畫」，攜手盤古銀髮(股)公司與遠雄人壽保險事業(股)公司，共同舉辦「安養信託宣導暨失智症VR體驗活動」。（照片由...

臺灣企銀落實「信託2.0計畫」，攜手盤古銀髮(股)公司與遠雄人壽保險事業(股)公司，共同舉辦「安養信託宣導暨失智症VR體驗活動」。（照片由...

臺灣失智症協會推估，臺灣失智人口以每30分鐘增加1名患者的速度顯著成長，臺灣企銀長期關注銀髮照護議題，積極推動政府「信託2.0」及「失智金融友善服務」政策，舉辦「安養信託宣導暨失智症VR體驗活動」，邀請長照機構照顧者身歷其境體驗失智症狀，讓照顧者對失智症有正確認識，建構同理心和包容心，並與遠雄人壽公司共同推廣安養信託與保險等知識，實現「安養信託＆失智友善」願景。

失智症患者不單記憶力、語言、思考等功能退化，更可能出現失禁、幻覺、妄想等症狀。臺灣企銀與盤古銀髮公司合作，透過虛擬實境(VR)技術，以第一人稱視角模擬「失智症」症狀，例如出現幻覺或空間迷失等各式生活情境，讓外界更能理解如何與失智症患者互動。該行再輔以案例方式，宣導適合失智症者的信託商品及保險規劃，以保障或照護自己及家人未來生活所需。

除了導入失智症VR體驗活動，臺灣企銀更於全臺贊助成立的「銀髮樂齡學堂」辦理「金融服務宣導」系列活動，透過寓教於樂方式向社區長者推廣金融知識及商品，亦符合臺灣企銀長期透過公益信託基金贊助成立「銀髮樂齡學堂」宗旨，共同打造長者共學、共樂及促進健康的照護環境。

臺灣企銀今年再度榮獲金管會「信託業推動信託2.0計畫評鑑第2期－安養信託獎」績效優良銀行，亦以「信託建構樂活晚美人生」為主題，榮獲2023第三屆TSAA台灣永續行動獎殊榮。因應高齡化社會，未來該行將持續推廣信託理念及整合內部資源，規劃創新的全方位產品及服務，並透過在地深耕，以貼近客戶需求的角度守護其資產，落實普惠信託，成為客戶首選的最佳服務夥伴。

更新時間 : 2023-08-28 19:45 GMT+08:00

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