新北市慈善會以原民歌舞饗宴仁家長輩　帶給長輩歡樂也憶起年輕歲月

新北市慈善會演藝關懷列車開進萬里仁愛之家， 12位多才多藝的演員及10位會員，帶來許多懷念老歌、 創意原民舞蹈和薩克斯風、口琴等音樂表演， 並餽贈12箱進口蘋果，與仁愛之家長輩共度溫馨歡樂的時光。

新北市慈善會理事長林志誠表示， 該會是由一群熱心且志同道合的朋友所組成， 抱著服務學習是一種幸福，經常到各社福機構去關懷慰問和表演， 帶給別人快樂，自己也開心。

12位演員帶來許多精彩的表演，包含邊吹口琴邊唱思念的海岸，還有薩克斯風的表演及原民舞蹈，尤其創意原民舞蹈放牛的小孩、 原住民很忙等炒熱了現場氣氛；往事只能回味、總是夢著你、晚風、 甲你攬牢牢及閩江夜曲等老歌，則讓長輩回味。最後大合唱芒果花， 歌詞中蘊含感謝一生最愛的人，也象徵新北市慈善會獻身公益、 關懷弱勢的精神。

有原住民血統的陳新生長輩已住在仁家10多年， 原住民舞讓他憶起童年快樂時光；聽到老歌， 陳鳳梅奶奶想起家裡曾有台黑膠唱片機，天一亮， 母親就會放起一張張的台語歌，思慕的人是母親的最愛， 聽到薩克斯風結合木管與銅管吹奏，讓她也想起思念的母親。

新北市立仁愛之家主任吳欽仁表示， 感謝新北市慈善會對長輩的關懷陪伴，讓仁家所有長輩充滿了歡樂。 住進仁家的長輩都是一群無依的長輩，但在市府的社福政策下， 每位長輩都能過著幸福無憂的生活， 仁家也專為長輩成立了銀光健身房，鼓勵長輩多做運動，健康樂活。