Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新北市慈善會以原民歌舞饗宴仁家長輩　帶給長輩歡樂也憶起年輕歲月

By 台灣英文新聞
2023/08/28 17:03
照片來源：新北市立仁愛之家提供

照片來源：新北市立仁愛之家提供

新北市慈善會演藝關懷列車開進萬里仁愛之家，12位多才多藝的演員及10位會員，帶來許多懷念老歌、創意原民舞蹈和薩克斯風、口琴等音樂表演，並餽贈12箱進口蘋果，與仁愛之家長輩共度溫馨歡樂的時光。

新北市慈善會理事長林志誠表示，該會是由一群熱心且志同道合的朋友所組成，抱著服務學習是一種幸福，經常到各社福機構去關懷慰問和表演，帶給別人快樂，自己也開心。

12位演員帶來許多精彩的表演，包含邊吹口琴邊唱思念的海岸，還有薩克斯風的表演及原民舞蹈，尤其創意原民舞蹈放牛的小孩、原住民很忙等炒熱了現場氣氛；往事只能回味、總是夢著你、晚風、甲你攬牢牢及閩江夜曲等老歌，則讓長輩回味。最後大合唱芒果花，歌詞中蘊含感謝一生最愛的人，也象徵新北市慈善會獻身公益、關懷弱勢的精神。

有原住民血統的陳新生長輩已住在仁家10多年，原住民舞讓他憶起童年快樂時光；聽到老歌，陳鳳梅奶奶想起家裡曾有台黑膠唱片機，天一亮，母親就會放起一張張的台語歌，思慕的人是母親的最愛，聽到薩克斯風結合木管與銅管吹奏，讓她也想起思念的母親。

新北市立仁愛之家主任吳欽仁表示，感謝新北市慈善會對長輩的關懷陪伴，讓仁家所有長輩充滿了歡樂。住進仁家的長輩都是一群無依的長輩，但在市府的社福政策下，每位長輩都能過著幸福無憂的生活，仁家也專為長輩成立了銀光健身房，鼓勵長輩多做運動，健康樂活。

更新時間 : 2023-08-28 19:45 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包
2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包
韓劇「災後調查日誌2」自第五集正式開始？吳義植加入國科搜成主線之一
韓劇「災後調查日誌2」自第五集正式開始？吳義植加入國科搜成主線之一
【持續更新】郭台銘宣布獨立連署參選 ：強調在野整合、矢言帶來台灣海峽50年和平
【持續更新】郭台銘宣布獨立連署參選 ：強調在野整合、矢言帶來台灣海峽50年和平
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
【分析】日本福島核處理水排海究竟是否有害?　德國有學者稱「喝一杯也沒事」？！
【分析】日本福島核處理水排海究竟是否有害?　德國有學者稱「喝一杯也沒事」？！
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白
〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白
日本福島核廢水入海　美國首次公開表達支持
日本福島核廢水入海　美國首次公開表達支持
「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？
「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？