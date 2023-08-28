防酒駕另類新招 日本駕訓班推「醉後上路」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）「我沒醉啦，我還能開。」酒駕人士往往對自身駕馭酒精與車輛的能力自信滿滿，直到釀了憾事才悔恨終身。為了讓民眾心服口服，日本一間駕訓學校推出可控式的「醉了上道」體驗，讓參加者喝了酒再上路，等開車出現異狀，再狠狠「打臉」他。

衛報報導，福岡縣筑紫野市的一間駕訓學校，最近配合警方推出這另類防酒駕活動，要讓過度自信的駕駛認清醉後上路的危險。這項活動是為了紀念2006年當地一場死亡車禍17周年，三名年齡分別為1歲、3歲、4歲的幼童，在此事故中不幸殞命。

參與體驗的兩名每日新聞記者，紀錄了整個過程。一人是喝了酒的駕駛Hyelim Ha，另一人是清醒的乘客Rokuhei Sato。在還沒開喝之前，扮演酒駕者的記者Ha，依要求進行了各種彎道、繞錐駕駛。接下來的一個小時內，她喝了一罐350 c.c.的酒、一杯摻了水的梅酒、一杯摻了水的燒酒。

此時，Ha的酒測值是吐氣每公升酒精濃度0.30毫克，是標準值0.15毫克的2倍。Ha表示，雖然臉紅、手冷、心跳加速，她認為自己仍能開車－這就是2006年重大車禍中駕駛的心態。然而，這自信很快就被摧毀了。

在這「驚險」的酒駕過程中，明明開在直線道路上，Ha卻時而加速時而減速，乘客Sato被甩來甩去，坐得並不安穩。Ha雖成功通過繞錐駕駛，但要進行S彎道駕駛時，被駕訓班副負責人Shojiro Kubota喝止。

讓Ha相當驚訝的是，Kubota指出，她喝了酒後，進入彎道的速度過快，一度駛入對向車道。「酒精會影響駕駛的認知能力、判斷能力、操控能力，但駕駛卻往往毫無警覺，相信自己能安全駕駛，這就是危險之處。」Kubota說道。

根據日本警方，許多醉後上路卻僥倖沒出事的人，養出了「我很行」的心態，遂一再故我。官方數據顯示，日本酒駕肇事致死的風險，是一般車禍意外的七倍。