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臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超8.34億元

賣超緯創7.92萬張最多，另買超長榮航25.92萬張最多

By 台灣英文新聞
2023/08/28 17:01

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/8/21~2023/8/25）外資在集中市場總買進金額為5,138.79億元，總賣出金額為5,147.13億元，賣超為8.34億元，另統計自2023年年初至8月25日止，外資總買進金額為13兆874.11億元，總賣出金額為12兆9,239.73億元，累計買超為1,634.38億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆8,880.76億元新台幣，占全體上市股票市值的40.46%，較8月18日的20兆6,458.56億元新台幣，增加2,422.20億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：長榮航：買進493,621千股，賣出234,423千股，買超259,198千股；第二名：精英：買進58,968千股，賣出25,012千股，買超33,956千股；第三名：誠美材：買進25,799千股，賣出8,092千股，買超17,707千股。

台灣證券交易所說，上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：緯創：買進168,994千股，賣出248,146千股，賣超79,152千股；第二名：開發金：買進19,229千股，賣出80,238千股，賣超61,009千股；第三名：玉山金：買進20,114千股，賣出52,497千股，賣超32,383千股。

更新時間 : 2023-08-28 19:45 GMT+08:00

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