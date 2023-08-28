北韓二度派機至俄羅斯接回人民　機場部署多名監視人員戒備森嚴

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓近日開始恢復往來俄羅斯以及北京之間的航班，將因疫情無法返國的人民送回北韓，目前已自中國送回三批居民，北韓方面十分嚴謹，在俄羅斯機場內外派出多名監視人員。

北韓官媒朝中社在27日報導，「世界性惡性傳染病傳染情況有所緩解，國家緊急防疫司令部決定調整防疫等級，已批准滯留在海外的國民回國」。

韓聯社報導，根據俄羅斯海參崴國際機場相關人士透露，在當地時間28日上午，有一架從平壤起飛的高麗航空客機降落，但機場網站上並沒有公布此班機資訊，北韓高麗航空在25日時也曾默默停留三小時後返回平壤。據悉，當時為因新冠肺炎而滯留於俄羅斯的北韓居民乘坐了該班機。

報導指出，在28日第二次送居民回國時，北韓方面也保持著高度警戒，在客機抵達的兩小時前，海參崴機場附近道路和機場前，就已出現了大批疑似北韓的監視人員，大部分穿著黑色系褲子搭配白色襯衫，胸口處配有著金日成及金正日肖像的紅色徽章，且皆戴著口罩，只要有人經過就會特別謹慎，以防遭偷拍。

另外，機場內的各處也佈滿了北韓監視人員，監視人員在發現韓聯社記者後，就保持著距離跟著走，記者坐在椅子上時，監視人員也坐在對面椅子上看著，最後記者在機場二樓想確定搭機人數時，即遭到警察盤問，記者在出示護照後離開機場，戒備十分森嚴。

北韓與北京之間的航班也已開通，中國民航局表示，已批准高麗航空在10月28日前每週二、日、六的航線，高麗航空也已於本月22、24、26日將北韓居民送回平壤。

中國環球時報報導，一名匿名的企業家表示，有人說北韓明年才會完全開放邊境，但他認為不會花那麼長的時間，因為中國和北韓兩國企業家都迫切希望重新開放邊境。

但相反地，一名從事北韓旅遊的旅行業預估，北韓將於明年4月開放旅遊。

復旦大學韓國學研究所所長表示，北韓將先允許勞動者、學生、企業家等回國，再階段性地開放旅遊，重新開放邊境。