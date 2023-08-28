新北本土登革熱+2 累計5例 石碇烏塗菜園列管制暫勿入

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）新北市新增2例本土登革熱病例，均與北市確診案石碇烏塗菜園活動有關；衛生局提醒，石碇烏塗菜園及周邊環境已列為管制區域，呼籲民眾配合防疫暫勿進入。

新北衛生局說明，新增的2名個案分別為深坑區61歲男性及蘆洲區44歲女性，與北市確診案石碇烏塗菜園活動相關者為同一家人。衛生局已針對曾至菜園活動者進行抽血及NS1快篩計20人，目前共3人確診外，尚有3位檢驗結果未出，其餘皆檢驗陰性，衛生局將持續進行健康監測主動篩檢，以找出風險個案及早防治。

朱惕之副市長強調，為保障民眾健康，將石碇烏塗菜園區域列為高風險場域管制，限制人員進入，請民眾配合防疫，並責成石碇分駐所加強巡邏，如發現民眾擅闖管制區域，將處6萬至30萬元之罰鍰。

衛生局長陳潤秋呼籲，登革熱是透過病媒蚊叮咬傳播的疾病，清除孳生源才是防治登革熱根本之道。市民應定期每週清除住家內及周遭環境積水容器避免養蚊，請民眾務必加強警覺，尤其近期午後強降雨，正適合病媒蚊繁殖，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，若經防疫人員通知仍不清除積水容器，致孳生病媒蚊孑孓，將依違反傳染病防治法第25條第2項規定，依同法第70條處新臺幣3,000至1萬5,000元罰鍰，另請民眾做好防蚊措施，才能有效防止感染登革熱。