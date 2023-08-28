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蔣萬安8/29率團赴上海 「雙城論壇」會宋濤？北市府：無此規劃

2023台北上海城市論壇將在中國上海市登場，蔣萬安預計明天(29日) 親自率團出席，3天行程除參與論壇，還會考察上海夜經濟、環保等設施，並與台商互動。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/28 16:53
圖為8/22蔣萬安到台大圖書館參觀俞大維展覽，蔣萬安在臉書po文說, 俞大維先生以「文人部長」著稱於世，他擔任國防部長期間，正逢中華民國在...

圖為8/22蔣萬安到台大圖書館參觀俞大維展覽，蔣萬安在臉書po文說, 俞大維先生以「文人部長」著稱於世，他擔任國防部長期間，正逢中華民國在...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長蔣萬安將率團赴上海參加雙城論壇，是否與國台辦主任宋濤會面引起關注。北市府發言人殷瑋表示，目前無此規劃。

2023台北上海城市論壇將在中國上海市登場，蔣萬安預計明天(29日) 親自率團出席，3天行程除參與論壇，還會考察上海夜經濟、環保等設施，並與台商互動。

殷瑋今天(28日) 在媒體聯訪回應雙城論壇相關問題，包含蔣萬安會不會與國台辦主任宋濤見面等。

殷瑋說，不知道這消息哪來的，北市府不知情，目前也無此規劃。

蔣萬安8/29率團赴上海 「雙城論壇」會宋濤？北市府：無此規劃今年是辜汪會談30週年。中共中央台辦、國務院台辦、海峽兩岸關係協會4月28日在北京舉辦「紀念汪辜會談30週年座談會」。出席者包括中國國台辦主任宋濤 （上圖左4）與海協會會長張志軍（上圖左5）。 中央社檔案照片

媒體追問蘇拉颱風是否影響行程，殷瑋表示，蔣萬安已特別要求各局處做好防颱整備，而氣象專業團隊判斷蘇拉路徑的確更往南移，市府會密切關注，再跟外界報告。

另外，媒體追問論壇地點不選瑞金賓館(下圖) ，是不是因為是蔣萬安曾祖父蔣中正、宋美齡訂婚地，怕被模糊焦點。殷瑋說「沒有這個考量」，地點時間都是規劃與協商出來的，沒有做太多解讀。

蔣萬安8/29率團赴上海 「雙城論壇」會宋濤？北市府：無此規劃

瑞金賓館1號樓 (圖: 維基百科, by Pyzhou)

殷瑋表示，雙城論壇本就是兩岸重要溝通管道，現在也是唯一官方交流平台，目前兩岸關係緊張，更彰顯其重要性，陸委會說樂見，中央也說要推動兩岸交流，民間反應也熱烈，代表民眾希望往兩岸和平方向推動、期待實質交流。

中央社27日報導, 根據行程表，蔣萬安29日抵達上海後，下午將參訪洋山深水港、老港生態環保基地，晚間由上海市政府設宴歡迎，接著前往上海城隍廟口夜市小吃街，體驗上海夜間經濟。

雙城論壇30日上午正式登場，蔣萬安將參與以「新趨勢、新發展」為主題的主論壇，並簽署減碳永續、會展產業及羽球運動3領域的合作備忘錄（MOU），還會到「低碳永續」、「智慧醫療」、「數位經濟」3個分論壇致意，隨後安排參訪上海圖書館、上海城市規劃展示館等行程。

市府規劃，蔣萬安此行也會考察上海在托嬰、托幼、安養等方面的做法，並與上海台灣青年、台商互動，預計31日晚間返抵台北。

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